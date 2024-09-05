Эксперт рассказал, какие внешние световые приборы должны быть у автомобиля

В Главе 19 ПДД указано, как автомобилисты должны использовать внешние световые приборы автомобиля. Рассказываем о разновидностях устройств, правилах их пользования.

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Какие внешние световые приборы должны быть у автомобиля

К внешним световым приборам автомобиля относятся:

габаритные огни (габариты);фары ближнего и дальнего света;противотуманные фары;дневные ходовые огни (ДХО);указатели поворота;сигналы торможения;фонари заднего вида;задние противотуманные фонари;световозвращатели;лампы освещения номерного знака.

Расскажем об осветительном оборудовании авто подробнее.

Габаритные огни

Габаритные огни – четыре маленьких устройства по углам авто. Они светят неярко: их предназначение – обозначить контуры ТС, чтобы он стал заметен на автодороге. Габариты включаются в тандеме с ближним и дальним светом.

Дневные ходовые огни

Дневные ходовые огни (ДХО) – пара световых устройств яркого освещения впереди авто. Их предназначение – улучшить видимость машины спереди днем.

ДХО не включают в темноте, иначе они ослепят транспорт, движущийся навстречу. Путь дневные ходовые огни не освещают.

Фары ближнего и дальнего света

Фары ближнего и дальнего света – парные устройства, освещающие путь перед авто. Чтобы осветить малый отрезок дороги перед транспортом, следует воспользоваться ближним светом. Дальний свет актуален при высокой скорости, для освещения больших отрезков пути.

Противотуманные фары

Противотуманки – две фары в переднем бампере машины, располагающиеся под основными фарами. Они выручают при плохих дорожных условиях.

Задний противотуманный фонарь

Противотуманный фонарь – красное устройство в задней части ТС. Его предназначение – улучшить обзор при плохих условиях. Фонарь светит ярко и, если погода хорошая, может ослепить автомобилистов, двигающихся позади.

Указатели поворота

Указатели поворота – осветительные устройства, сообщающие другим водителям о повороте машины в ту или иную сторону:

Если горит правый поворотник, авто планирует повернуть вправо.Если горит левый поворотник, машина собирается повернуть влево.Если горят оба поворотника, водитель намерен остановиться.

Сигналы поворотов мигают, и это отличает их от других световых устройств.

Когда включаются поворотники, на щитке приборов загорается световой индикатор – стрелка.

Сигналы торможения

Сигналы торможения – световые элементы, включение которых происходит при нажатии на педаль тормоза. Устройства находятся в задней части автомобиля. Другим водителям они сообщают, что машина тормозит либо замедляется.

Иногда на авто встречаются дополнительные сигналы торможения – лампочки за задним стеклом машины.

Фонари заднего хода

Фонари заднего хода автоматически загораются при включении на машине задней передачи. Их задача – оповестить автомобилистов и пешеходов, находящихся позади, о том, что машина сдает назад. У фонарей заднего хода белый цвет.

Световозвращатели

Световозвращатели – элементы из специального материала, способные возвращать луч света обратно к источнику. Назначение элементов – сделать объект более заметным в темноте на дороге.

Лампы освещения номерного знака

Лампы освещения номера – это элементы подсветки госзнака, которые располагаются в бампере. Их задача – сделать табличку с госномером заметной в темноте, чтобы его могла считать дорожная камера и другие водители.

Правила пользования внешними световыми приборами

Пользование внешними световыми приборами напрямую зависит от обстоятельств и условий. У каждого устройства своя миссия и правила пользования, о которых узнаете далее.

Пользование внешними световыми приборами днем

Пользование внешними приборами освещения в дневное время зависит от обзорности.

При хорошей видимости

Если на автодороге все видно, можно воспользоваться:

ближним светом;ДХО;противотуманками.

Допускается включать габариты, но предпочтительнее ДХО, поскольку у них ярче свет и они потребляют меньшее количество электроэнергии.

При недостаточной видимости

Передвигаясь на авто при недостаточном обзоре, разрешается включить:

фары дальнего света;фары ближнего света.

Дополнительно разрешается пользоваться:

противотуманками или фонарем;габаритами;ДХО.

Запрещается включать дальний свет:

в городской местности при освещенной дороге;при встречном разъезде;на участках, где возможно ослепление автомобилистов попутного или транспорта, который едет навстречу.

Пользование внешними световыми приборами ночью

Ночью допустимо включать одно из устройств:

фары дальнего света;фары ближнего света.

Дополнительно разрешается воспользоваться:

противотуманками или фонарем (если видимость плохая);габаритами.

Запрет на дальний свет действует:

в городской местности при освещении дороги;при встречном разъезде;в местах, где возможно ослепление автомобилистов попутного или транспорта, движущегося навстречу.

Пользование внешними световыми приборами в тоннеле

В тоннеле можно воспользоваться одним из приборов:

фары ближнего света;фары дальнего света.

Дополнительно допустимо использовать:

габариты;противотуманки;ДХО.

Нельзя включать противотуманный фонарь, если видимость хорошая.

Пользование внешними световыми приборами при остановке и стоянке

Если на улице темно и отсутствует освещение, можно воспользоваться габаритами и другими световыми приборами, за исключением противотуманного фонаря.

Если видимость плохая, днем либо ночью следует включить габариты и другие приборы освещения, в том числе противотуманный фонарь.

Пользование внешними световыми приборами при буксировке автомобиля

При буксировке транспорта буксирующий и буксируемый транспорт, по п. 19.1 ПДД, должны включить:

ДХО;ближний свет.

Если буксировка осуществляется ночью либо при плохой видимости, обе машины должны включить габариты.

Какие внешние световые приборы автомобиля запрещены по ПДД

В Перечне неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать машину, сказано, что на авто запрещается использовать ксеноновые и светодиодные лампы, устройства, цвет огней или класс источника света которых не предусмотрен изготовителем и эксплуатационными документами.

Также нельзя использовать поврежденные оптические устройства, элементы, не предусмотренные конструкцией приборов, излучающие красный свет вперед и белый свет назад (за исключением фонаря заднего хода и освещения госзнака).

Штрафы за нарушение правил пользования внешними световыми приборами

Штраф при неправильном использовании световых приборов выписывают по ст. 12.20 КоАП. Его размер – 500 рублей. При оплате в первые 20 суток на штраф можно погасить в половину суммы.

Оплата штрафов ГИБДД по госномеру ТС возможна через «Автокод Штрафы». После проведения операции сервис направит квитанцию на электронную почту водителя и передаст сведения в ГАИ.

Часто задаваемые вопросы

Какой штраф за езду с одной фарой?

Если у машины несправна хотя бы одна фара, автовладельца предупредят либо назначат штраф 500 рублей по ст. 12.20 КоАП. Все световые элементы автомобиля должны находиться в исправном состоянии.

Как запомнить световые приборы ПДД?

Важно знать, что фары освещают путь автомобиля. Они находятся на передней части авто, у них белый свет. У противотуманных фар может быть желтый свет. Главное предназначение фонарей – освещать само ТС.

Какие световые приборы запрещены на автомобиле?

Согласно российскому законодательству, на автомобиле нельзя использовать светодиодные и ксеноновые лампы, устройства, не предусмотренные конструкцией осветительных приборов и технической документацией транспортного средства.

Какие фары должны быть включены на экзамене?

Экзаменационные испытания проводятся в светлое время суток. Следовательно, на машине надо включать фары ближнего света либо ДХО, чтобы обозначить ее на дороге.