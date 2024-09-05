Новый Range Rover Evoque L в России: удлинённый кроссовер за 8 млн

<p>В России начались продажи обновлённого <strong>Land Rover Range Rover Evoque L 2024 года</strong>. Новый удлинённый кроссовер доступен у дилеров в Санкт-Петербурге по цене от <strong>7 995 000 рублей</strong>. Модель представляет собой рестайлинговую версию второго поколения и выделяется увеличенной колесной базой, выросшей на 160 мм до<strong> 2841 мм</strong>. Это добавляет пространства для задних пассажиров, превосходящего аналогичную модель Discovery Sport, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-68605-range-rover-evoque-opjat-vernulsja-v-rossiju-osobaja-versija-za-8-mln-rublej" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU. </a></p><p>Range Rover Evoque L в комплектации Luxury Edition оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью <strong>249 л.с.,</strong> девятиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом. Автомобиль является умеренным <strong>гибридом </strong>с системой MHEV. Одним из главных достоинств Evoque L является <strong>повышенный комфорт </strong>для задних пассажиров. Увеличенные дверные проёмы упрощают посадку, а дополнительная полка между передними сиденьями предоставляет удобное место для хранения гаджетов. Задние сиденья имеют электропривод регулировки угла наклона для максимального комфорта.</p><p>В комплектацию <strong>Luxury Edition </strong>входят такие опции, как система предупреждения о столкновении, помощь при выезде с парковки, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе. Также предусмотрены светодиодные фары, датчики света и дождя, камера заднего вида и парктроники. Мультимедийная система включает цветной ЖК-экран с поддержкой<strong> голосового управления</strong>, CarPlay и Bluetooth, а аудиосистема премиум-класса обеспечивает отличное звуковое сопровождение.</p><p>Внутри Evoque L предлагает климат-контроль с несколькими зонами, <strong>подогрев и вентиляцию сидений,</strong> панорамную крышу с люком, а также отделку искусственной кожей с декоративной подсветкой. Сиденья водителя и пассажира имеют электропривод и настройку поясничной поддержки, а рулевая колонка с памятью положения и подрулевые лепестки добавляют удобства при вождении.</p>