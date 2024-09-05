Эксперт рассказал, чем электромобиль лучше машины с ДВС

Булкин перечислил преимущества электрокаров перед привычными автомобилями с ДВС. По его мнению, электромобили значительно безопаснее и экологичнее, а машины с ДВС загрязняют окружающую среду.

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Траты на полную зарядку электрокара на зарядной станции не превышают 400 рублей, тогда как заправка АИ-95 стоит до 3,5 тысячи рублей за полный бак. Кроме того, в некоторых городах есть бесплатные ЭЗС. В ещё более выгодном положении окажутся владельцы частных домов и жильцы жилищных комплексов с подземным паркингом, где можно заряжать машину самостоятельно. Не стоит пугаться переплат за электричество — счет незначительно увеличится.

Ещё одно преимущество — электрокары неприхотливы в обслуживании. Если машине с ДВС рекомендовано ТО каждые 15 тысяч километров, где возможна замена масла, фильтров, а каждые 40 тысяч километров — основательное ТО, когда могут заменить тормозные колодки и диски, то с электромобилем всё проще. Менять масло не нужно, как и часто проходить ТО, уверяет эксперт.

В электрокаре колодки изнашиваются намного дольше за счет рекуперативного торможения, когда автомобиль затормаживает электродвигатель, следовательно, тормоза служат дольше.

Ещё одним преимуществом Булкин назвал ускорение, когда крутящий момент на электрокаре приходит с электродвигателя сразу на колёса, в отличие от машин с ДВС. Происходит моментальное ускорение при нажатии на педаль газа.