Автоэксперт предупредил о трудностях ремонта китайских автомобилей

Одна из ключевых проблем при ремонте китайских автомобилей заключается в дефиците запчастей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

По его словам, сроки ожидания запчастей могут достигать от двух месяцев до полугода, что создает значительные неудобства для владельцев китайских машин.

«Это особенно осложняет ремонт после ДТП, когда необходимы кузовные детали», — добавил Стрельников.

Среди других трудностей ремонта китайских автомобилей он назвал качество и совместимость запчастей — одна и та же запчасть может подойти к одному автомобилю и не подойти к другому, даже если они одной модели. Стрельников пояснил, что это связано с различиями в производстве и контроле качества на заводах.

Кроме того механикам приходится сталкиваться с отсутствием технической документации для некоторых моделей, что создает трудности в процессе ремонта, поскольку время на диагностику и поиск решений увеличивается, добавил он.

Также Стрельников выделил большое количество контрафактных запчастей и постоянное обновление модельного ряда производителями, которые тоже осложняют ремонт китайских машин.