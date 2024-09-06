Эксперт рассказал о новых бронированных машинах из Нижнего Новгорода и Ульяновска

«За рулем» рассказал о новых военных машинах из Нижнего Новгорода и Ульяновска.

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Очевидно, любые боевые и транспортные машины российской армии должны опираться на агрегатную базу, производимую в нашей стране. При проектировании броневиков повышенной проходимости с автомобильным шасси выбор доноров, по сути, ограничивается продукцией пяти заводов. Среди них, конечно, ГАЗ и УАЗ с солидным опытом выпуска полноприводных моделей.

Все модули Бурана В основе целого семейства броневиков компании «Оборонавто», объединенных названием «Буран», лежат узлы и агрегаты полноприводного грузового автомобиля ГАЗ-3308 Садко. Обилия модификаций достигают за счет монтажа разных модулей на базовое бронированное шасси. Под его капотом установлена рядная дизельная «четверка» ЯМЗ-534 с турбонаддувом мощностью 215 л.с. Коробка передач – механическая 6-ступенчатая, раздаточная коробка – с электропневматическим приводом и понижающим рядом.

Передняя и задняя подвески автомобиля – зависимые рессорные, да еще и усиленные пружинами. Спереди и сзади – мосты. Есть блокировки дифференциалов. Тормозные механизмы были выбраны барабанные, с пневматическим приводом. Также на машину устанавливаются боестойкие шины, которые могут проехать минимум 50 километров при потере давления, а также система централизованной подкачки колес. Кроме того, в оснащении Бурана есть эффективная система очистки воздуха и кондиционер.

Бронирование обеспечивает баллистическую защиту второго уровня по международной классификации STANAG. То есть, ее не пробивают обычные пули патрона 7,62×54 мм, бронебойно-зажигательные пули патронов 5,45×39 мм и 7,62×39 мм и осколки снарядов калибра 152-155 мм. Минная стойкость оценивается в 600 г в тротиловом эквиваленте, что по мощности сопоставимо взрыву сразу десяти оборонительных гранат Ф-1. В числе модификаций Бурана есть: десятиместный (!) автомобиль специального назначения, восьмиместная машина с крупнокалиберным пулеметом КПВТ в боевом модуле, грузовик, пикапы со стандартной и увеличенной кабинами, командно-штабная машина, универсальный бронетранспортер, мобильный ремонтный пункт, медицинская эвакуационная машина.

От Профи к Кадету

В легком многофункциональном полноприводном автомобиле Кадет не сразу узнаешь УАЗ Патриот. Точнее, его грузовую модификацию Профи 4×4 с двухрядной кабиной. Но именно этот сельский грузовичок и стал основой для бронированного пятиместного пикапа грузоподъемностью 500 кг. Подобные машины сейчас востребованы в армии. У Кадета – усиленная рама, бензиновый 2,7-литровый двигатель ЗМЗ Про, 5-ступенчатая механическая коробка передач, раздаточная коробка с понижающей передачей и рычажным приводом смены режимов, передняя пружинная и задняя рессорная подвески.

Интерьер – оригинальный со своей передней панелью, воздуховодами, сиденьями, упрощенными дверными картами, обилием монументальных ручек и рукоятей (здесь типичных уазовских проблем с открыванием дверей быть не должно). А еще в салоне есть масса «липучек», элементов и панелей модульной системы крепления снаряжения типа MOLLE. В оснащение пикапа входит также мощный буксирный крюк сзади и проушины спереди, лопата, топор, лом.

Минная защита

Кадета позволяет ему выдерживать подрыв фугаса до 600 г в тротиловом эквиваленте. Броня спасет экипаж от бронебойно-зажигательных пуль патронов 5,45×39 мм и 7,62×39 мм, выпущенных из АК-74 и АКМ, а также от пуль без термоупрочненного сердечника боеприпаса 7,62×54 мм, выпущенных из снайперской винтовки Драгунова. Из приятных «мелочей»: горловина бензобака с пробкой укрыта бронированной заслонкой, в боковых пулестойких стеклах предусмотрены бойницы для стрельбы из личного оружия.