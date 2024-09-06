Как сэкономить на ТО Лады, Renault и Nissan

Инструкция, как своими силами заменить заглушки распредвалов на моторе K4M. Двигателиь К4М с рабочим объемом 1,6 л разработан фирмой Renault с прицелом на бюджетные автомобили. Шестнадцатиклапанный К4М встал на конвейеры в Турции и Испании в 1999 году. А с 2013 года его собирали у нас на АВТОВАЗе.

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Мотор K4M весьма распространенный. Он устанавливался на такие модели, как Renault Logan, Sandero, Duster, Nissan Almera, Terrano, Лада Ларгус и другие. Личный опыт Наш подписчик Павел в Телеграм с помощью бота-предложки прислал нам рассказ о том, как ему удалось сэкономить на ремонте своей Лады Ларгус: — Автомобиль Лада Ларгус 2015 года.

При проведении планового технического обслуживания механик заметил течь моторного масла из заглушек распредвалов (большая и маленькая заглушка). Работу по замене заглушек выполнил своими силами: прогрел до рабочей температуры двигатель. Заглушил двигатель. Отсоединил шланг с вакуумного усилителя. Снял воздуховод. Затем отвёрткой вставив в центр каждой из заглушек извлëк их. Новые заглушки рекомендуют ставить аккуратно забивая их молотком.

Я установил новые заглушки от руки: очищаем посадочные места заглушек от грязи ветошью. Затем наносим слой моторного масла равномерно по окружности заглушки. Далее, надеваем чистые перчатки и наносим масло по окружности в посадочное место заглушки. Наживляем большую заглушку. Затем равномерно надавливая пальцами по окружности запрессовываем заглушку. Аналогично запрессовываем малую заглушку. P.S. Проехал 400 км подтëков масла нет! Сколько можно сэкономить? Такая операция в специализированном сервисе будет стоить не меньше 1000 руб. А ведь работа несложная.

Есть и другие операции по ремонту и обслуживанию, на которых может сэкономить владелец. Рекомендуем заглянуть в на гид по ремонту. Комментарий эксперта Алексей Ревин, редактор «За рулем»: — Моторы серии К — это рабочие лошадки, выхаживающие при минимальном, но качественном уходе по 300 000 – 400 000 км без капитального ремонта. Однако их характеристики далеки от совершенства.

Литровая мощность у аналогичных моторов от многих других производителей ощутимо выше. К примеру, мотористы корейских марок Hyundai и Kia на своем двигателе серии G4FC снимают с того же рабочего объема 123 и более лошадиных сил.