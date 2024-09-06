Большой тест-драйв нового внедорожника Haval H5

Корреспондент "РГ" поездил на новом Haval H5 по асфальту и бездорожью под Дмитровом и обнаружил в нем ряд уникальных преимуществ и пару моментов, которые хотелось бы улучшить.

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Haval H5 - третья модель из внедорожной линейки Haval Pro.

Первым был компактный H3, вторым - флагманский H9. В сравнении с предшественником, являвшимся по факту модернизированным внедорожником Great Wall Hover, полноразмерная модель второй генерации стала заметно взрослее. Об этом сигнализируют как укрупнившиеся внешние габариты (5190х1905х1835 мм), так и более брутальная внешность, ориентированная на семейных мужчин средних лет.

Рама - всему голова

Новый игрок в семействе Haval выглядит без преувеличения монументально, вызывая ассоциации с соразмерными SUV Toyota, Nissan, Chevrolet и Cadillac, равно как с близкородственными внедорожниками Tank 500 и Haval H9, которым на поверку даст фору по размерам.

Массивные светодиодные фары, монументальная радиаторная решетка, фактурные бамперы и боковины с X-образными выштамповками производят впечатление. В зависимости от комплектации модель оснащается колесными дисками размером от 17 до 18 дюймов. Дорожный просвет - 200 мм, однако геометрическую проходимость по меркам "гряземесов" не назовешь выдающейся из-за большой колесной базы. К тому же штурму на "пересеченки" не способствуют фиксированные боковые подножки (в базе, правда, их нет). Защиту кузова обеспечивают вставки из неокрашенного пластика и стальные накладки на элементы днища.

Еще одной важной особенностью является просторный багажник объемом 700 литров (до шторки). Он увеличивается до очень серьезных 2116 литров, если сложить второй ряд. Под фальшполом отсека расположена дополнительная ниша для хранения вещей, а запаска закреплена под задним свесом. В топовой комплектации Premium пятая дверь имеет электропривод.

Диван при этом способен трансформироваться в ровный пол длинной почти в 2 метра при сложенных сидениях второго ряда! Хотите ночевать в салоне во время путешествий на природе - не вопрос, можно улечься и вытянуться в полный рост (проверено).

Перевозка длинномеров - еще одно амплуа новой модели. А на крышу можно установить очень вместительный кофр. Мощные рейлинги вытянулись почти во всю длину крыши. Они держат 75 динамиков и 200 кг в статике. Иными словами, такой SUV отчасти залезает на территорию LCV и кемперов. В путешествиях спальные места можно организовать и в салоне и на крыше (при установке экспедиционного багажника).

Наконец, эта машина точно понравится любителям туризма, охоты, рыбалки и прогулок на катере. Фаркоп для модели сертифицирован, так что в отличие от ряда конкурентов новый Haval H5 приспособлен и одобрен для перевозки прицепов - допустима буксировка прицепов без тормозов на 750 кг и на 2500 кг с тормозами.

Родственные связи

Особенности кузовной архитектуры и компоновки салона связаны с техническим родством с пикапом Great Wall Poer KingKong (он самый длинный в сравнении с конкурентами), на базе которого новый H5, собственно, и построен. Отсюда проистекает, прежде всего, такое конкурентное преимущество, как огромная колесная база 3140 мм (как и у "Кинконга"), обеспечившая обилие пространства в салоне и упомянутое, очень внушительное грузовое отделение.

H5 на старте продаж выделено два типа двигателей: 2-литровый бензиновый с турбонаддувом и турбодизедь того же объема. Бензиновая версия выдает 200 л.с. и 380 Нм. Отдача дизельного двигателя составляет 150 л.с. и 400 Нм. Оба мотора идут в паре с 8-дипазонным "автоматом" и полноприводной трансмиссией part-time с понижающей передачей и самоблокирующимся задним дифференциалом. Это серьезный внедорожный инструментарий.

Водительская зона оформлена по той же стилевой и компоновочной схеме, как и в родственном пикапе. Проще говоря, если вы сядете сначала за руль Great Wall Poer KingKong, а затем пересядете в Haval H5, то вряд ли почувствуете разницу. Разве что ступица руля у "Кинконга" своя. Фактуры же материалов отделки, компоновка ключевых элементов интерьера, включая кресла и карты дверей схожи.

С одной стороны, это хорошо, поскольку внутреннее убранство "Кинконга" проработано дизайнерами-гуру и выглядит стильно. Но, с другой стороны, от пикапа внедорожнику перешли по наследству некоторые "спартанские" решения, свойственные сегменту утилитарных пикапов. Например, отделочный пластик почти тотально жесткий, гудящий при постукивании. Мягкие поверхности организованы лишь на подлокотниках (центральном и в дверях).

Руль регулируется только по наклону, переднее кресло лишено настройки по высоте, в спинке дивана на предусмотрено откидного подлокотника, а климат, как и у Great Wall Poer KingKong, лишь однозонный, пусть и с регулируемыми дефлекторами вентиляции и дополнительными воздуховодами под передними креслами, "дующими" на второй ряд.

Ну и, наконец, для большого SUV даже опционально не предусмотрен третий ряд сидений. В сравнении с внедорожниками Cadillac, Chevrolet и Toyota крыша Haval H5 не столь высока, да и рама, как ни крути, отбирает часть пространства у интерьера. Так что, видимо, третий ряд было организовать технически не просто. Тем не менее, специалисты марки рассказал, что предложить H5 третий ряд все же технически возможно - было бы желание автопроизводителя и спрос целевой аудитории. Уточним, что Haval адресует свой SUV, в основном, состоятельным мужчинам в возрасте от 35 до 60 лет. Такие будут возить на "галерке" разве что внуков. Соответственно, смысла в обустройстве пары небольших креслиц на третьем ряду не очень-то и прослеживается в маркетинговом смысле.

Тесно не будет

А вот чего у Haval H5 точно не отнять - это царского простора на обоих рядах. Спереди, если сместить назад широкое и удобное кресло, можно расположиться, вытянув ноги во всю длину. Сзади запас перед коленями огромен, над головой - достаточен, а спинка дивана регулируется по наклону. Иными словами, для поездок "на дальняк" эта машина приспособлено отлично.

Что касается электронной начинки, она не бедная. Удачно реализован парящий дисплей медиацентра на 12,3-люйма. Ракурсы системы кругового обзора информативны, по проводу можно отзеркалить дисплей смартфона (по протоколам Android Auto и Apple CarPlay). Что не менее важно, экран не бликует, в отличие от физических кнопок (управление приводом, камерами обзора, климатом, плюс "аварийка") на центральной консоли.

В старших комплектациях присутствует также "джентльменский" набор корректно работающих электронных телохранителей: адаптивный круиз, системы контроля слепых зон, удержания в полосе и предупреждения при открывании дверей, а также ассистент движения задним ходом. Важное уточнение - в более дорогих версиях, где такие "соглядатаи" присутствуют, используется электроусилитель руля. Если же таких систем на борту нет, предусмотрен гидроусилитель.

Приборная панель с той же диагональю, что и у тачскрина, даром что не прикрыта козырьком, также защищена от бликов. Претензия к ней, по сути, одна - индикаторы скоростного режима даны не по центру, а в правом секторе. По центру же выводятся соразмерные обозначениям спидометра цифры расхода топлива. Такое соседство может ввести водителя в заблуждение.

Как он едет

В ходе презентации под Дмитровом нам удалось поездить как на бензиновой, так и на дизельной модификациях "пятерок". В плане ускорения пальма первенства явно у бензиновой версии. Оно и понятно. Такая машина, во-первых, примерно на 200 кг легче. Во-вторых, мотор не обделили и по "лошадям" (200 л.с.) и по моменту (380 Нм), а 8-диапазонный "автомат" споро тасует передачи, превращая ускорения в городском трафике и обгоны на трассе в удовольствие.

Дизельному H5 его 150 л.с., что называется, в самый раз. Такая машина, как говорят, ускоряется "на моменте" (400 Нм достигаются на полке 1400 - 2600 об/мин), запас тяги под правой педалью в городе всегда имеется, но обгоны на трассе на высоких скоростях происходят чуть медленнее, чем хотелось бы. В общем, напрашивается форсировка двигателя на 20-30 л.с., и с разгонной динамикой все будет совсем хорошо. Зато машина на тяжелом топливе гораздо экономичнее. Если бензиновый H5 по факту потреблял больше 15 литров на 100 км при активной езде, дизельный собрат требовал почти на треть топлива меньше.

Настройки подвески H5 - сплошной восторг. По крайней мере, по меркам крупных рамных внедорожников этот автомобиль управляется очень интересно и предсказуемо в связке поворотов. Кстати, вместо пятилистовых рессор Great Wall Poer KingKong у H5 в задней подвеске применены пружины. В том числе поэтому машина уверенно стоит на скорости, не рыскает, не реагирует на колейность и с легкостью сглаживает дорожный брак разного уровня. Иными словами, на таком машине сохранишь силы в дальних шоссейных перегонах, а езда по разбитому проселку и асфальту отвратительного качества не станет испытанием. Придраться можно разве что к умеренной вертикальной раскачке на волнах асфальта и бугристых грунтовках. Седоков заднего ряда на таком рельефе может укачать, если водитель будет гнать, сломя голову.

На бездорожье же H5 - совершенно в своей стихии. Несмотря на то, что длинная колесная база ограничивает проходимость, езда по внедорожному полигону под Дмитровом не оставила сомнений: за счет больших ходов подвесок, системы полного привода Part-Time и заднего "самоблока" этот SUV можно без натяжки назвать "гряземесом". Он справился в том числе и с преодолением бродов глубиной 600 мм, и с подъемом в гору с уклоном 50 градусов, спуском с нее и с диагональным вывешиванием. Одним словом, джиперы точно не будут разочарованы.

Остается обозначить цены. Стоимость новинки - 3 699 000 рублей - 4 299 000 рублей. При этом уже в базе будут такие позиции, как система кругового обзора, понижающий ряд передач, самоблокирующийся дифференциал, подогрев четырех сидений, зеркал, заднего и лобового стекол и круиз. В старших же комплектациях добавится комплекс электронных ассистентов водителя, панорамная крыша с люком, электропривод сиденья водителя и пятой двери, боковые подножки и многое другое. Продажи модели уже стартовали.