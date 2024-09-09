Great Wall подтвердила унификацию нового Haval H9 и Tank 500

Great Wall подтвердил унификацию нового Haval H9 и Tank 500. В ответ на запрос портала «Китайские автомобили» в российском представительстве китайского концерна заявили, что платформа двух вездеходов максимально унифицирована. И новый Haval H9, и Tank 500 основаны на рамной архитектуре, двигатель расположен спереди продольно, сзади неразрезной мост, подвешенный на пяти реактивных тягах. При этом силовые агрегаты и ценовое позиционирование разные.

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Новый Haval H9 доступен в России только с четырёхцилиндровыми турбированными двигателями: базовый бензиновый мотор 2.0 (218 сил, 380 Нм), опционально доступен дизель 2.4 (184 силы, 480 Нм). У Tank 500 базовой является «битурбошестёрка» 3.0 (299 сил, 500 Нм), а в виде опции предложена гибридная силовая установка HEV (299 сил, 616 Нм) на основе двигателя 2.0. Оба варианта бензиновые.

Цены на Haval H9 варьируются в диапазоне от 4,3 до 5,3 миллиона рублей, причём доплата за дизель — полмиллиона рублей! В наличии у дилеров есть «прошлогодние» Tank 500, поэтому эту модель можно приобрести за 6,05 миллиона рублей. Без учёта акций «пятисотки» 2024 года выпуска стоят от 6,5 до 7,7 миллиона рублей. По предварительным данным, в Китае внедорожники Haval и Tank скоро лишатся эксклюзивных двигателей: новый H9 предложат с V6, а Tank 300 и Tank 400 получат дизель.

Прошлое поколение Haval H9 выпускали на заводе в Тульской области, но поставки новых внедорожников пока ведутся исключительно из Китая. Tank 500 по умолчанию выпускается в Поднебесной: локализация в России в настоящий момент на повестке дня не стоит.