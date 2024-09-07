Эксперт рассказал, как выбить скидку при покупке машины у дилера

Вице-президент Международного союза адвокатов Ольга Власова поделилась информацией о том, как выгодно приобрести машину в автосалоне.

© За рулем

Эксперт подчеркнула, что существует множество способов, позволяющих получить скидки от дилеров или производителей автомобилей, особенно это касается устаревших моделей и сезонных акций. Также Ольга отметила возможность получения скидки «лояльности бренда» для клиентов, которые уже приобрели не одну машину данной марки.

Кроме того, стоит уточнить наличие скидок от страховых компаний и в процессе оформления автокредита. Многие автомобильные бренды также предлагают бонусы, такие как комплект шин или коврики. Во-первых, адвокат советует уверенно заявлять о своем желании получить скидку, а во-вторых, стоит исследовать предложения нескольких дилеров, чтобы сравнить условия.

Не следует сразу показывать, что вас всё устраивает, так как это может усложнить процесс получения желаемой цены, заключила Ольга Власова.