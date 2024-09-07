Эксперт назвал двигатель Honda, способный пройти 500 тыс. км

В модельной линейке Honda есть надежный двигатель, способный преодолеть 500 тыс. км пробега. Он с 2006 года устанавливался на автомобили Honda Civic, CR-V и Accord. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо.

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«Блок двигателя – алюминиевый, мощность, в зависимости от модели, может составлять от 150 до 155 л.с. В моторе используется один распредвал, работающий от цепного привода», — написал Кацубо.

В моторе 2.0 с заводским индексом R20A без турбонаддува отсутствуют гидрокомпенсаторы ГРМ, поэтому зазор в клапанах подлежит регулировке раз в 80 тыс. км. Срок эксплуатации этого мотора способно продлить качественное масло и его регулярная замена, а также соблюдение правил прогрева и эксплуатация без чрезмерных нагрузок.