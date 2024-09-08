Россиянам объяснили, как продлить жизнь автомобилю

Срок эксплуатации автомобиля в первую очередь зависит от самого водителя. Об этом RT рассказал эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев.

© Газета.Ru

«Спокойная манера вождения, поддержание шин и тормозов в хорошем состоянии, а интерьера — в чистоте помогут не только продлить срок эксплуатации, но и повысить стоимость продажи», — пояснил он.

По словам эксперта, важным фактором также является своевременный ремонт и замена технических жидкостей в авто. Ананьев посоветовал следовать рекомендациям производителя, который отталкивается от «жизненного цикла» деталей.

Он добавил, что многие водители забывают проверять давление в шинах, что приводит к ухудшению работы системы охлаждения, коррозии кузовных панелей и другим проблемам. Помимо этого, эксперт отметил важность наносить защитные средства на кузов и следить за чистотой салона.

«Салон необходимо беречь от прямых солнечных лучей и резких перепадов температур. Старайтесь также избегать одежды с металлическими бирками и острыми элементами, они могут порвать кожу», — сказал он.

До этого Березин рассказал, что осенью водителям необходимо провести несколько профилактических работ с автомобилем, который эксплуатировался в условиях повышенной летней температуры.

«В осенний период важно проверить уровень и концентрацию антифриза в системе охлаждения двигателя. Летние жаркие дни, частые загородные поездки и пробки на дорогах могут привести к его частичному выкипанию. Недостаточный уровень антифриза вызывает перегрев двигателя», — предупредил он.

Эксперт добавил, что летом радиатор автомобиля мог забиться тополиным пухом и насекомыми. Забитая деталь мешает нормальному охлаждению двигателя и увеличивает нагрузку на вентилятор. В связи с этим радиатор нуждается в регулярной проверке, пояснил он.