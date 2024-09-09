Названы самые быстрые автомобили российского рынка в 2024 году

Разные люди по-разному считают, что же в автомобиле самое главное. Но почти все хотят, чтобы их машина была по-настоящему быстрой. Такого ассортимента, как раньше, когда можно было выбирать быстрейший универсал, купе или кабриолет, сейчас нет. Но с другой стороны, есть и новые сюрпризы: самым быстрым официальным автомобилем на рынке может стать не купе или седан, а кроссовер или даже минивэн. Вот десятка самых динамичных автомобилей, которые официально представлены в России.

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Скоростные способности автомобилей мы будем оценивать по единственному параметру: времени разгона до 100 км/ч. Правда, в этой дисциплине в последние годы стабильно выигрывают электромобили, так что о них мы поговорим в отдельном материале. А сейчас сконцентрируемся на машинах, у которых двигатель внутреннего сгорания имеет связь с колесами. Итак, что стоит покупать любителям погонять?

Полноприводный кроссовер из «африканской» серии Geely (названия Okavango, Tugella, Monjaro, Atlas позаимствованы у географической карты африканского континента) оказался не только флагманом российской линейки этой марки, но и одним из бестселлеров: в 2023 году он ворвался в топ-10 самых популярных моделей, а в первом полугодии текущего года взлетел на шестую строку рейтинга. Автомобиль построен на той же «шведской» модульной платформе CMA, что и кросс-купе Tugella, и оснащен таким же силовым агрегатом.

Под капотом – 238-сильный двухлитровый турбомотор JLH-4G20TDB, способный выдать 350 Нм пикового крутящего момента, в паре с ним работает классический 8-ступенчатый автомат Aisin TG-81SC, а полный привод обеспечивает трансмиссионная муфта BorgWarner. Но до 100 км/ч Monjaro разгоняется за 7,7 секунды, а Tugella ощутимо быстрее. Все дело в том, что Monjaro существенно крупней купе-кроссовера, его колесная база длинней на 145 мм, кузов – на 165 мм, а полная масса больше на 150 кг, так что 7,7 секунды можно считать очень приличным показателем.

Monjaro предлагает внушительный пакет современных систем помощи водителю ADAS 2-го уровня, включая адаптивный круиз-контроль и автопилот G-Pilot. Салон вполне описывается выражением «дорого-богато»: в числе его достоинств и солидный багажник объемом 562 л, и простор на втором ряду, и качественные отделочные материалы. Но и каталожная цена автомобиля вполне соответствует оснащению: от 4 274 990 рублей за комплектацию Luxury до 4 774 990 за топовую комплектацию Exclusive.

На девятой строке нашей десятки – кроссовер D-класса Exeed RX. В прошлом году RX стал единственным китайским автомобилем, получившим «золото» на международном конкурсе дизайна IDA в США. Из четырех комплектаций, в которых поставляется RX, нас интересуют две, Prestige и Platinum, потому что только они оснащаются преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT, разработанной на основе аналогичного агрегата компании Getrag. Эта коробка позволяет двухлитровому турбомотору SQRF4J20C мощностью 249 л.с. (крутящий момент – 385 Нм) разгонять автомобиль до 100 км/ч за 7,6 секунды. Две другие комплектации, Premium и Flagship, в чем-то даже более богатые, разгоняются на секунду дольше, поскольку в паре с таким же двигателем работает 8-ступенчатая гидромеханика Aisin.

Из прочих особенностей стоит отметить выдвижные дверные ручки, электрорегулировку длины подушки сиденья водителя (проблема коротких подушек, врожденной беды многих китайских моделей, здесь решена радикально), сиденье переднего пассажира с оттоманкой, единый сдвоенный информационный дисплей с диагональю 24,6", полный пакет ADAS с более чем 20 электронными ассистентами и подвеску CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов. Понятно, что такой автомобиль не может быть дешевым: дилеры просят за него от 3 999 000 до 5 200 000 рублей.

Компактный переднеприводный кроссовер Uni-T – одна из трех моделей Changan в нашем списке. Автомобиль имеет небольшие размеры (длина его кузова составляет 4515 мм) и снаряженную массу 1465 кг. Именно это позволяет 1,5-литровой «турбочетверке» JL473ZQ5 (167 л.с, 280 Нм крутящего момента уже при 1250 об/мин) в тандеме с 7-ступенчатой роботизированной коробкой со сдвоенным сцеплением разгонять кроссовер до сотни за 7,6 секунды. Правда, это не официальные данные, а сведения от независимых источников. Из технических особенностей стоит отметить нетипичную для компактных китайских кроссоверов многорычажную заднюю подвеску заднего моста. А вот спереди – вполне традиционные стойки МакФерсон.

Автомобиль поставляется в Россию в двух комплектациях, Luxe и Tech, из которых особенный интерес представляет вторая. Она дороже всего на 100 000 рублей, но за 2 969 900 покупатель получает комплекс из десятка систем активной безопасности (включая адаптивный круиз-контроль), панорамную крышу, электропривод пятой двери, обогрев передних сидений, разнесенный выхлоп и «двадцатые» колеса, дистанционный запуск двигателя, датчик дождя, электроскладывание зеркал и беспроводную зарядку, а также камеры кругового обзора с функциями видеорегистратора и охранной системы.

Шестое и седьмое места в рейтинге динамики занимают две гибридные модели марки Chery, Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid. Мы поместили их «на одну полочку» не потому, что они так похожи внешне – одна побольше, другая чуть поменьше, а потому, что у них совершенно одинаковые гибридные силовые установки. О том, как они устроены, мы весьма подробно рассказали весной прошлого года. В основе – бензиновый турбомотор SQRE4T15C объемом 1,5 литра и мощностью мощностью 147 л.с. Естественно, двигателя такой мощности недостаточно для динамичного движения довольно крупных автомобилей с полной массой 2,1 и 2,3 тонны, так что в одной упряжке с ним работают два электромотора суммарной мощностью 65 кВт (88 л.с.). Ну а 235 суммарных «лошадок» и 525 Нм – это уже вполне серьезно, так что и «семерка», и «восьмерка» разгоняются до сотни за 7,5 секунды, а их максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Для того, чтобы обеспечить согласованную работу ДВС и двух мотор-генераторов, была разработана специальная трансмиссия DHT (Dedicated Hybrid Transmission) с тремя сцеплениями и тремя планетарными передачами. В результате движение может осуществляться в трех режимах: только с помощью бензинового двигателя, только на электротяге или в режиме как параллельного (когда колеса вращают совместно ДВС и электродвигатели), так и последовательного гибрида, когда работают только электромоторы, а ДВС осуществляет подзарядку батареи. Выбор схемы работы трансмиссии при движении в режиме гибрида осуществляется полностью автоматически по 11 сценариям, а вот «режим электрички» можно включить принудительно.

Во всем остальном гибридные версии ничем не отличаются от Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 7 Pro Max, и единственным внешним отличием является лючок на левом переднем крыле, за которым расположился зарядный разъем стандарта Type 2. Заявленный пробег на полностью заправленном баке и заряженной батарее составляет впечатляющую тысячу километров! И все бы хорошо, но гибридная силовая установка изрядно увеличивает цену автомобиля. Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid продают по цене от 4 миллионов до 4 850 000 рублей, Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid еще дороже – за него просят от 4 850 000 до 5 072 925 рублей. Но и такая динамика и автономность бензиновым версиям Tiggo просто недоступны.

Переднеприводный купе-кроссовер CS85 не стал бестселлером даже в рамках обширной модельной линейки Changan. Технически автомобиль построен на той же платформе, что и CS75, унаследовав и пружинные независимые подвески – стойки МакФерсон спереди и многорычажку сзади. Ну а бензиновый турбомотор Blue Whale 2,0TGDI (224 л.с. и 360 Нм крутящего момента уже при 1750 об/мин) сочетается с 8-ступенчатой гидромеханикой Aisin, что обещает беспроблемное управление тягой и бодрый разгон. Правда, марка Changan традиционно не приводит в официальных таблицах технических характеристик время разгона до 100 км/ч, так что приходится полагаться на данные независимых замеров – а они отличаются противоречивостью. Одни источники сообщают о 9 секундах до сотни, другие приводят цифру 7,1 секунды, но в таблицах на сайтах некоторых официальных дилеров можно найти цифру 7,5 секунд. Пожалуй, именно этот показатель и можно считать наиболее достоверным. Но за динамику и богатое оснащение кросс-купе нужно платить. CS85 Coupe не относится к категории бюджетных, дилеры предлагают эти машины по цене от 3 579 900 до 3 809 900 рублей.

Компактный кроссовер GAC GS3 – новичок на российском рынке, его официальная презентация состоялась в начале июня текущего года. И у него есть свои собственные козыри в конкурентной борьбе с одноклассниками. Помимо неординарной внешности в стиле «полигон-арт» стоит отметить силовой агрегат в составе 1,5-литровой «турбочетверки» в паре с 7-ступенчатым «мокрым» роботом. Двигатель развивает 170 л.с. и 250 Нм крутящего момента в диапазоне от 1400 до 4500 оборотов. Именно это позволяет кроссоверу разгоняться до сотни за 7,5 секунды, а этот показатель с учетом цены помещает его на четвертую строчку нашего рейтинга.

Подозреваем, что показатель зафиксирован для «спортивных» комплектаций GB-R и GL-R, которые отличаются шинами на 19-дюймовых дисках, спортивной настройкой двигателя, трансмиссии и рулевого управления и наличием режима Sport+, который в том числе может выполнять и функцию своеобразного Launch control. В плане конструкции и примененных технических решений GS3 является типичным представителем своего класса: передний привод, спереди – стойки МакФерсон, сзади – полунезависимая пружинная подвеска с торсионной балкой. Но в нашем мире цена имеет значение, и в этом плане GAC GS3 выглядит очень неплохо. Объявленные цены на эту модель стартуют с отметки в 2 299 000 рублей (столько стоит базовая комплектация GS) и заканчиваются на отметке 2 649 000 рублей за топовую и «спортивную» GL-R, а такие же автомобили без буквы R обойдутся в 2 599 000.

Марка Changan в последнее время демонстрирует максимальную активность на нашем рынке. Одна из новинок – лифтбек Changan Uni-V, который, по мнению маркетологов, должен занять нишу ушедшей с рынка Skoda Octavia. Лифтбек позиционируется как дорожный автомобиль сегмента C со спортивным характером: например, дверь на пятой двери у него есть выдвижной спойлер. Но главное, конечно, это тандем турбомотора JL473ZQ7 объемом 1,5 литра, который развивает 181 л.с. и 300 Нм крутящего момента, с семиступенчатым роботом TM047FDB с двумя «мокрыми» сцеплениями. Это сочетание позволяет Uni-V разгоняться до 100 км/ч за 7,1 секунды и достигать максимальной скорости в 205 км/ч, ну а заодно – занять третью строчку нашего рейтинга.

Привод у автомобиля – исключительно передний, передняя подвеска – вполне традиционные стойки McPherson, сзади – многорычажная. Все тормоза дисковые, вентилируемые. К особенностям модели относится оформление салона в стиле хай-тек, необычный сплюснутый овальный руль, модные выдвижные дверные ручки и сервопривод двери багажника с бесконтактным открытием. Марка не претендует на премиальный статус, но Changan Uni-V явно рассчитан на клиентов с достатком выше среднего: у дилеров цены на эту модель составляют от 2 689 000 рублей за комплектацию LX, без активного заднего спойлера и некоторых электронных помощников, до 3 415 000 рублей за максимальную комплектацию DLX.

На второй строчке нашего рейтинга – популярный купе-кроссовер Geely Tugella. Автомобиль оснащается двухлитровым турбомотором JLH-4G20TD, но в двух вариантах форсировки, на 200 и 238 л.с., а вот прописанная в сертификате версия с двигателем мощностью 286 л.с. у нас так и не появилась. В паре с мотором работает безальтернативная 8-ступенчатая гидромеханика Aisin TG-81SC, а полный привод обеспечивает трансмиссионная муфта BorgWarner – аналог муфты Haldex пятого поколения. А на вторую позицию нашего рейтинга модель выводит версия с мотором в 238 лошадок: ей на выполнение этого упражнения требуется 6,9 секунды. При этом обе версии способны разгоняться до 210 км/ч.

Автомобиль построен на той же платформе CMA, что и упомянутый выше Monjaro. Правда, по сравнению с ним Tugella, как и многие купе-кроссоверы, имеет ряд ограничений в плане использования в качестве семейного автомобиля – не самое большое пространство на втором ряду и багажник умеренных размеров. Кроме того, модель не понравится тем, кто недолюбливает управление функциями автомобиля через тачскрин. Ну и еще один недостаток – машина никак не относится к числу бюджетных: самые быстрые, 238-сильные версии стоят от 4 185 000 до 4 641 990 рублей.

Самым быстрым автомобилем с бензиновым двигателем (пусть и не только с ним) оказался не седан, не хэтчбек и даже не кроссовер, а минивэн! И не просто минивэн, а минивэн дорогой и тяжелый – этакий семиместный офис на колесах с креслами второго ряда, снабженными оттоманками и способными раскладываться почти в горизонтальное положение. Под капотом Voyah Dream PHEV стоит скромная «турбочетверка» объемом всего 1,5 литра мощностью 129 л.с. Возникает вопрос: каким таким волшебным способом эта жужжалка способна за 6,6 или тем более за 5,9 секунды разгонять до сотни автомобиль длиной 5,3 метра со снаряженной массой более 2,5 тонн?

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Все дело в том, что в своей работе бензиновый двигатель не одинок – его поддерживают два электромотора, один для передней и один для задней оси. Вместе они развивают 394 или 422 л.с и выдают 610 Нм крутящего момента. Dream способен двигаться и на чистой электротяге, но запас хода при движении в таком режиме у него не слишком велик: в зависимости от емкости установленной батареи он составляет 82 или 184 км по циклу WLTP. Но в гибридном режиме полностью заряженная батарея и заправленный бензобак позволяют преодолеть 750 км и более. По сути, Dream – это практически гибрид параллельного типа, но в наш рейтинг его привела техническая хитрость: бензиновый мотор все же может непосредственно вращать и колеса. Минивэн неплохо рулится – расположенная в полу ходовая батарея понижает центр тяжести и придает автомобилю устойчивость в поворотах. При этом настройки пружинной подвески обеспечивают вполне приличную плавность хода. Хотя в Китае продается и комплектация First с пневмоподвеской, которой у нас пока нет. Стоит вся эта роскошь на колесах от 6 500 000 до 14 800 000 рублей.

А какие еще есть варианты?

Список автомобилей, которые в разгоне до сотни способны «выехать» из 8 секунд, несколько шире, и там даже есть варианты ценой до трех миллионов. Вот еще шесть моделей, которые можно рассмотреть, если хочется динамики уровня «лучше среднего по потоку».