Эксперт объяснил, кто виноват и что делать, если на заправке залили не то топливо

Quto выяснил, что делать, если вместо бензина в баке солярка. Все ошибаются, что уж говорить. Залить не тот вид топлива, что написан на крышке бензобака может каждый, а что с этим делать — большой вопрос: можно ли заводить, кто заплатит за эвакуатор, дорогой ли будет ремонт? Рассказываем в материале ниже.

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Кто виноват

На самом деле, для начала нужно ответить на вопрос «кто виноват». Сделать это проще, чем кажется. Если на заправочной станции есть заправщики, которые своими руками вставили не тот пистолет в бензобак вашего автомобиля, на крышечке которого написан допустимый вид топлива, то дальше совершенно неважно, слышал он вас или нет, понял или не понял – виноваты работники АЗС. А если заправщиков нет и пистолет в бензобак вставляли вы своей рукой, то для вас всё ещё проще — можно не читать инструкции по составлению претензий, не нанимать адвоката, не судиться с нефтяниками – просто вызывайте эвакуатор и ищите сервисную станцию. Впрочем, прежде чем это делать, давайте разберемся, так ли все страшно.

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Почему бензин не дизель. Начнем с того, что дизельное топливо отличается от бензина составом. Оно более тяжелое, выделяет больше энергии при воспламенении. При этом в топливном насосе высокого давления играет роль смазки. Бензин выгорает активнее, не воспламеняется от сжатия, менее чувствителен к морозам, а точнее почти не теряет своих свойств на холоде, только испаряется хуже. Собственно, поэтому одно другое не заменяет. Бензин не загорится от сжатия, очень быстро уничтожит ТНВД, ведь он не смазывает, а скорее убирает смазку и при этом разрушит двигатель за счёт совершенно другого характера и силы пламени, если таки воспламенение произойдет (от остатков дизеля).

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Смешать не взбалтывая

Все страшно. Автомобиль нельзя заводить только в одном случае, если в дизельный автомобиль вы залили полный бак бензина и наоборот. Причем, в первом случае достаточно будет слить ненужное топливо из бака, во втором придется ещё и промыть систему.

Все не очень страшно. Если в бак с бензином попало совсем немного дизеля (не более 10%) или в дизель – бензина. С большей долей вероятности ничего критичного не случится. Можно заводить и ехать дальше, может только немного пораньше записаться на плановое обслуживание и поменять расходники.

Все вообще не страшно. Это когда вы смешали летнее и зимнее дизельное топливо или вместо 92 залили 98 бензин. Постоянно так делать не нужно, но один раз прокатит.

Во всем виноваты они. В случае, если по признакам, описанным выше, однозначно виноваты сотрудники АЗС. Первое, что необходимо сделать – попросить кассовый чек о заправке, сделать фото и видео автомобиля на заправочной станции рядом с колонкой. В идеале топливный бак нужно опломбировать в присутствии свидетелей. После этого можно требовать бесплатного слива топлива у руководства АЗС. Просите предоставить записи с камер наружного наблюдения и составления акта о том, что произошло. Если на этом этапе сотрудники АЗС отказываются с вами сотрудничать, смело вызывайте полицию и просите их зафиксировать произошедшее в протоколе опять таки в присутствии свидетелей.

В большинстве случаев на этом этапе руководство компании, оценив риски, примет решение слить топливо. Сложность тут состоит только в том, что сделать это дедовским способом в современных автомобилях не получится. В баках стоят специальные механизмы, препятствующие выливанию топлива, а значит, нужно оборудование. Выражаясь проще, метод канистра-шланг-рот не работает.

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Если виновник в зеркале. Тогда пропустите этап войны и начинайте борьбу с последствиями. Можно обратиться к сотрудникам АЗС, они с большей долей вероятности знают, как удалить топливо из бака или порекомендуют сына маминой подруги, который за скромную плату сделает это для вас быстро, качественно, недорого (нужное подчеркнуть).

Если так не получается, вызывайте эвакуатор, на котором отправитесь в сервисный центр, где при помощи специального оборудования топливо будут удалять из бака. Только оттуда, если вы не заводили мотор и не включали зажигание. Если не заводили, но включали – то ещё и из топливной системы. Если заводили, то по дороге в сервисный центр, заручитесь поддержкой высших сил, ибо только они знают во сколько обойдется ремонт и что там теперь с мотором вашего автомобиля.