Renault раскрыла дату премьеры дешевого кроссовера больше Duster. Французская марка станет главным участником грядущего автосалона в Париже; на автошоу ожидается сразу несколько премьер. Во-первых, 14 октября покажут итоговую версию кроссовера Dacia Bigster. Во-вторых, на выставке дебютирует шоу-кар Alpine A290. В-третьих, будет рассекречен концептуальный Renault 4 с дизайном в ретростиле. Автосалон продлится до 20 октября.

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Dacia Bigster — самая интересная для россиян новинка, ведь концепт-кар 2021 года создавался с оглядкой на совместные проекты с маркой Lada. Какие дизайнерские и инженерные решения дойдут до серии — открытый вопрос. Европейские журналисты ждут от кроссовера длиной около 4,6 метра просторного трёхрядного салона и стартовой цены менее 17 тысяч евро (1,7 миллиона рублей).

Вероятно, в Европе основной станет силовая установка E-Tech на основе «атмосферника» 1.6 с парой электродвигателей и хитрой коробкой передач без сцепления и синхронизаторов. Также ожидаются полноприводные версии с блокировкой заднего дифференциала и расширенным набором внедорожных режимов. В геометрической проходимости Dacia Bigster сомневаться не приходится, ведь он должен был стать ближайшим «родственником» Lada Niva третьего поколения.

Ожидается, что Dacia Bigster поступит в продажу в начале 2025 года, то есть с момента показа концепт-кара пройдёт ровно четыре года. Весной ходили слухи о других среднеразмерных моделях румынской Dacia, но проект кросс-универсала и седана C-Neo пока не получил подтверждения.