Какие автомобили с пробегом стоимостью до 1 млн рублей покупали в августе

Как рассказали "Российской газете" эксперты автомобильной системы Pango Cars, в августе 2024 года российские автолюбители среди автомобилей с пробегом стоимостью до 1 млн рублей чаще всего покупали отечественную Lada. На долю этой марки пришлось 20,7% от всех продаж в данной категории.

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На втором и третьем местах с большим отрывом от лидера расположились бренды из Южной Кореи Hyundai (9,7%) и Kia (8,2%). Топ-5 самых покупаемых машин с пробегом до 1 млн рублей замыкают Chevrolet и Ford, их доля составила 7,5% и 6,6% соответственно.

В августе самыми популярными моделями в ценовом сегменте до 1 млн стали Lada Granta, Ford Focus и Hyundai Solaris.

"В августе наблюдался повышенный спрос на авто с пробегом. Сентябрь начался также с положительной динамики, когда, обычно, в первую неделю всегда наблюдается затишье. Сейчас люди пытаются успеть приобрести транспортное средство до повышения цен, которое произойдет из-за потенциального роста ставки 13 сентября и повышения утильсбора в октябре", - комментирует пресс-служба федеральной автомобильной экосистемы Pango Cars.

В августе чаще всего россияне приобретали машины стоимостью до 1 млн рублей возрастом от 10 до 15 лет (45%) и от 15 до 20 лет (26%). За указанный бюджет авто с пробегом от 5 до 10 лет смогли купить 18% от всех покупателей. Меньше всего приобретали транспортные средства старше 20 лет (6%) и до 5 лет (4%).

Чуть более четверти покупаемых авто с пробегом до 1 млн рублей в августе были с пробегом от 150 тысяч до 200 тысяч км (27%) и чуть менее от 100 тысяч до 150 тысяч км (21%). Машины с пробегами от 200 тысяч до 250 тысяч км и свыше 250 тысяч км по 19% и 17% соответственно. Доля в 13% пришлась на авто с пробегом от 50 тысяч до 100 тысяч км. Всего 4% от всех продаж - авто с минимальным пробегом до 50 тысяч км, что вполне ожидаемо, поскольку у авто с маленьким пробегом стоимость выше.

Среди авто с пробегом до 1 млн рублей в августе чаще всего приобретали седаны (45,4%). Далее предпочтение отдавалось внедорожникам - 29,1%, затем пятидверным хэтчбэкам (13,9%).