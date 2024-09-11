Почему запрет на экспорт бензина не остановил рост цен на АЗС

Розничные цены на бензин второй год подряд к началу осени сильно обгоняют уровень инфляции. По данным Росстата, она ко 2 сентября составила 5,17%, в то время как бензин на АЗС в среднем подорожал на 6,7% с начала года. Более того, отдельно премиальные марки бензина АИ-98 и выше выросли в цене на 10,7%, то есть в два раза превысив инфляцию.

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Эксперты уверены, что по итогам года рост цен на АЗС уложится в рамки инфляции или близко к ним. Так произошло в 2023 году. Причем тогда осенью шел разговор о топливном кризисе, а сейчас происходящее никто так не называет. К тому же рост цен на дизельное топливо (ДТ), которое важно для аграриев в период сбора урожая, пока весьма скромен, с начала года - на 3,2%, то есть значительно ниже инфляции.

А вот бензин продолжает дорожать. Процесс не остановил даже запрет на его экспорт, который возобновили с 1 августа и продлили до конца года. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), всего за неделю со 2 по 8 сентября только на заправках столицы бензин марки АИ-92 подорожал на 24 коп., АИ-95 - на 33 коп., а АИ-100 - на 1,34 руб.

На бирже с сентября цена бензина пошла вниз, но в последнюю неделю августа приблизилась к максимальным значениям 2023 года.

Сейчас на понижение биржевых котировок играет резко подешевевшая нефть, обвалившаяся с 80 долл. и выше до 71 долл. за баррель. Цены на нефть не сильно влияют на стоимость топлива в нашей стране, действие их отложено во времени, но определенное давление на биржевые котировки они окажут, если только баррель быстро не вернет утраченное.

Еще один фактор - погода. На редкость теплый сентябрь продлил дачный сезон, поездок за город, пикников и прочего. Дожди и похолодание должны остудить спрос на бензин.

Кроме того, основное подорожание бензина сейчас происходит на независимых АЗС, а не на заправках крупных нефтяных компаний. Так происходило и в прошлом году. У небольших АЗС нет запаса прочности для удержания низких цен, они перестраховываются, и это отражается на общей статистике.

Есть и другие факторы, подстегивающие рост цен на АЗС. Как напоминает заместитель председателя набсовета ассоциации "Надежный партнер", член экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрий Гусев, ключевая ставка в России выросла. Соответственно, выросла стоимость заемных средств. По сути, банковские кредиты стоят в три-четыре раза выше инфляции. Соответственно, процесс производства и реализации бензина дорожает из-за роста зарплат, оборудования и прочих затрат. Плюс изменения курса рубля не в сторону укрепления также влияют на стоимость поставок оборудования.

В сентябре на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) должны пройти традиционные плановые профилактические работы, из-за чего производство нефтепродуктов может сократиться, добавляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Для устранения дефицита на этом фоне НПЗ нарастили среднесуточный объем переработки в августе на 20% по сравнению с июлем, но сам факт ожидания снижения производства уже подталкивает оптовые цены на бирже к росту.

По мнению Гусева, говорить о том, что запрет на экспорт бензина не сработал, пока рано. Запрет - мера длительного воздействия. На фоне ремонтов НПЗ и неудовлетворенного спроса за лето сохраняются стабильные закупки на бирже. Более того, проблемы со сроками отгрузки и доставки по железной дороге постоянно влияют на логистику. Чем дольше доставка - тем выше затраты на кредиты. Плюс при условии невозможности планирования поставок покупатели приобретают больше товара в надежде, что хотя бы что-то доедет вовремя. И все это оказывает влияние на цены.

Остается вопрос, почему сильнее всего дорожает бензин премиальных марок. Чернов считает, что это происходит из-за более высоких издержек при их производстве. Они связаны с использованием катализаторов горения или использования различных присадок, которые выросли в цене на фоне дефицита иностранного оборудования.

Более половины бензина, продаваемого через АЗС, - это АИ-95, а его доля в биржевых продажах, как правило, 40% и ниже

Гусев указывает на то, что в совместном приказе ФАС и Минэнерго не прописаны доли каждого бензина для продаж на бирже - а все указано в целом. Необходимо разделить АИ-92 и АИ-95. Сейчас складывается диспаритет - более 50% бензина, продаваемого через АЗС, - это АИ-95, а его доля в биржевых продажах, как правило, 40% и ниже.

С точки зрения гендиректора маркетплейса нефтепродуктов и сырья OPEN OIL MARKET Сергея Терешкина, опережающие темпы роста цен на бензин АИ-98 и выше напрямую связаны с ущербом инфраструктуре НПЗ, который, по всей видимости, затронул установки по производству высокооктановых топлив. Восполнение этого ущерба займет длительное время из-за санкций на поставки оборудования для российской нефтепереработки. В этой связи 12-месячный прирост цен на бензин по итогам 2024 года превысит общие темпы инфляции, даже несмотря на действие сезонных факторов, считает эксперт.

С последним не согласен Гусев, который уверен, что по итогам года розничная цена не превысит инфляцию. Опт же инфляцией не таргетирован. Поэтому беспокоиться не о чем. В отношении же бензинов марки АИ-98 и выше эксперт считает, что оптимальным будет полный его вывод на биржу. Это премиальная марка, для малообеспеченных групп населения она не предназначена. Соответственно, стоит эту номенклатуру вывести на биржу с показателями 100% от производства.

Чернов также считает, что по итогу 2024 года рост внутренних розничных цен на бензин не превысит среднегодовые темпы инфляции в стране. Цены скорректирует ФАС, возможно даже раньше, чем в конце года, так как они оказывают сильное давление на среднегодовые темпы роста потребительских цен в России.

По мнению Терешкина, в этом году картина будет непривычной: из-за опережающего роста цен на бензин АИ-98 нефтяники будут сдерживать цены на ДТ (традиционно ДТ дорожало осенью), чтобы "сохранить лицо" перед регуляторами. Речь идет о негласном обязательстве удерживать прирост топливных цен в границах инфляции. Это правило будет соблюдено в сегменте дизеля, тогда как в сегменте бензина, скорее всего, нарушено. Как следствие, запрет на экспорт бензина будет продлен на первые месяцы 2025 года.

Гусев считает, что стоит вернуться к рассмотрению госрегулирования цен. Оптовый рынок создает больше проблем, нежели решает вопрос справедливой цены. Поэтому в текущих социально-экономических условиях госрегулирование цен - оптимальное решение, отмечает эксперт.

Здесь, правда, возникает вопрос, каким образом и за счет чего будут работать независимые АЗС, которых в России больше половины от общего количества, при госрегулировании цен. Им нужно будет платить адекватную зарплату сотрудникам, поддерживать оборудование в рабочем состоянии и развивать бизнес. Полностью переложить доходы АЗС на продажу сопутствующих товаров получится совсем не везде, а субсидирование АЗС из бюджета сейчас едва ли возможно.