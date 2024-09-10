Японский автопром не вернется в Россию: что потеряли Toyota, Nissan и Mazda

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для японских автомобильных компаний, которые покинули нашу страну, российский рынок утрачен. По мнению представителя МИД, такие марки, как Toyota, Nissan, Mazda и прочие, приняли самостоятельное решение уйти из России и вернуться назад им будет очень трудно. Между тем наш рынок находится на подъеме и может войти в десятку крупнейших в мире. О том, что потеряли японские автобренды в России, — в материале NEWS.ru.

Что сказала Мария Захарова

На брифинге на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста, сказала, что у японских автомобильных компаний не очень много перспектив вернуться в ближайшее время в Россию.

«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен. Разве это сделала Россия? Конечно, нет, — заявила дипломат. — Столь важный для Японии российский рынок автопрома не просто утрачен, а утрачен на очень-очень долго».

И это уже не первый раз, когда в российском МИД комментируют возможность возврата японских автомобилей на российский рынок. Скептически такие перспективы Мария Захарова оценила и в июле этого года на фестивале новых медиа в Сенеже.

«Одно из доказательств вы видите на улицах Российской Федерации, куда пришел китайский автопром, потому что Япония ввела санкции, на которые мы соответствующим образом ответили. То, каким образом Япония сейчас переживает этот кризис, я вам даже говорить не буду, потому что это фильм ужасов. Они себя в эту ситуацию загнали сами. Вернуться на российский рынок после того, что они совершили и продолжают совершать, несмотря на то, что понимают, чем это грозит, к чему это их привело, они вряд ли смогут. А уж в объемах, в которых это было раньше, точно нет», — сказала Захарова.

Сколько продавали японцы в России

До 2022 года японские компании были одними из лидеров на российском рынке. Больше всего автомобилей продавала Toyota, которая имела в Санкт-Петербурге свой завод. А выпускаемые там кроссовер RAV4 и седан Camry неизменно входили в топ-25 самых популярных моделей в стране. По итогам 2021 года Toyota была в пятерке крупнейших автомобильных компаний в России и уступала только Lada, корейским Hyundai и Kia и французской Renault.

Успешен был в России и Nissan, который делал ставку на внедорожники и кроссоверы. Третьим «японцем» по продажам в России была Mazda — она имела сборочное производство на Дальнем Востоке. Делали у нас и Mitsubishi.

Кроме того, свои модели к нам экспортировали такие компании, как Suzuki, Isuzu, Subaru, Lexus, Infiniti, Honda. Всего в 2021 году японские марки продали в России почти 245 тысяч автомобилей, что составляло около 15% российского рынка.

Кто в 2024 году пришел на смену «японцам» и «европейцам»

В 2020 году китайские компании занимали совсем небольшую долю рынка — всего 3,6%. Однако сейчас более 60% продаваемых машин родом из Поднебесной. Именно китайские компании выиграли больше всего после ухода «японцев», «немцев» и «французов».

Самым популярным китайским брендом в России является Haval (есть завод в Тульской области). По итогам первых 8 месяцев 2024 года Haval продал в России более 116 тыс. автомобилей.

Также в группе лидеров концерн Chery (помимо непосредственно бренда Chery представлен у нас марками Omoda, Jaecoo, Jetour, Exeed и другими), Geely и Changan.

Самые продаваемые автомобили в России по итогам 8 месяцев 2024 года (данные ИА «Автостат») Lada Granta — 132 990 шт. Lada Vesta — 83 241 шт. Haval Jolion — 52 466 шт. Chery Tiggo 7 Pro Max — 41 266 шт. Chery Tiggo 4 Pro — 32 467 шт. Changan CS55 Plus — 25 491 шт. Lada Niva Travel — 33 115 шт. Haval M6 — 24 395 шт. Geely Monjaro — 31 614 шт. Lada Niva Legend — 30 611 шт. Что потеряла Toyota 117 303 авто в год (данные продаж в 2021 году, бренды Toyota и Lexus). Завод в Санкт-Петербурге мощностью 100 тыс. машин в год.

На заводе в Санкт-Петербурге Toyota выпускала две модели: седан Camry и кроссовер RAV4. После того как японцы в 2022 году покинули российский рынок, предприятие сначала досталось ФГУП «НАМИ», а затем его передали под управление Aurus. Той самой компании, которая выпускает «президентские» лимузины.

Предполагается, что в будущем вместо Toyota в Санкт-Петербурге начнут собирать модели Aurus, которые будут меньше и дешевле седана Senat и внедорожника Kommendant (они продаются дороже 40 млн рублей). В основе новых Aurus, видимо, будут лежать автомобили китайской марки Hongqi.

Что потерял Nissan 53 372 авто в год (данные продаж в 2021 году, бренды Nissan и Infiniti). Завод в Санкт-Петербурге мощностью 100 тыс. машин в год.

Nissan на своем заводе выпускал три модели: кроссоверы Qashqai, X-Trail, Murano. Плюс в Москве Renault собирала модель Nissan Terrano, которая была клоном Duster. Предприятие Nissan в Санкт-Петербурге было современным, для доставки комплектующих там использовали беспилотных роботов, была сварка и окраска кузовов.

После ухода Nissan завод передали под контроль АвтоВАЗу. Изначально предполагалось наладить там выпуск кроссовера Lada X-Cross 5 — копию китайского FAW Bestune T77. Однако FAW решила выйти из проекта (это случилось после того, как АвтоВАЗ подпал под американские санкции).

Сейчас в Санкт-Петербурге вместо «Ниссанов» собирают автомобили марки Xcite. Пока делают только кроссовер Xcite X-Cross 7, который представляет собой копию китайского Chery Tiggo 7 Pro. Но в будущем появится и более крупный кроссовер (вероятно, российская версия Chery Tiggo 8 Pro).

Что потеряла Mitsubishi 27 699 авто в год (данные продаж в 2021 году). Долю в заводе в Калуге мощностью 125 тыс. машин в год.

Mitsubishi собирала в России автомобили (Outlander и Pajero Sport) на мощностях завода ООО «ПСМА Рус». Там же делали машины марок Peugeot и Citroen. Потенциальная мощность предприятия — 125 тыс. авто в год, однако японцам в ПСМА Рус принадлежало 30%. То есть они могли рассчитывать на выпуск примерно 40 тысяч машин в год.

С апреля 2022 года по декабрь 2023 года завод был в простое. Однако затем ожил — там начали собирать кроссовер Citroen C5 Aircross. Но о полноценном возвращении французов говорить пока рано. В Россию комплектующие для сборки присылают китайские партнеры Citroen. И формально французы не имеют к этому никакого отношения. А до конца 2024 года в Калуге могут начать собирать и вторую модель Citroen.

Что потеряла Mazda 29 177 авто в год (данные продаж в 2021 году). Завод во Владивостоке мощностью 100 тыс. машин в год.

У Mazda с 2018 года было в России совместное предприятие с группой «Соллерс». СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускало на Дальнем Востоке седаны Mazda 6 и кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9. Мало того, в России была организована и сборка двигателей Mazda, причем их отправляли на экспорт. Но в 2022 году Mazda продала «Соллерсу» свою долю в совместном предприятии за 1 евро и покинула российский рынок.

Сейчас вместо Mazda на Дальнем Востоке «Соллерс» собирает автомобили под своей маркой. Это пикапы Sollers ST6, которые в Китае известны как JAC ST6. Кроме того, из машинокомплектов китайской марки Ankai там делают туристические автобусы Sollers SA9 и междугородние Sollers SA6.

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