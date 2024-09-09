Журнал "За рулем" перечислил сильные и слабые стороны кроссовера Nissan X-Trail.

Как сообщил специалист издания Сергей Зиновьев, за 2 млн рублей можно приобрести автомобиль возрастом менее 10 лет с пробегом до 150 тысяч км.

В 2017 года модель получила усиленные подвеску и рулевое управление. Под капотом у кроссовера будет двигатель MR20DD 2,0 литра (144 л. с.). Зиновьев отмечает, что у него скромный ресурс. Из минусов - высокий угар масла, раннее растяжение цепи ГРМ.

Что касается коробки, то это вариатор Jatco JF016E - надежным его назвать нельзя, хоть он и может дожить до 150 тысяч км. Еще из недостатков можно отметить дорогой ремонт.

Кроме того, эксперт "ЗР" добавляет, что у X-Trail довольно быстро начинает выходить из строя электрическая часть, трескаются задние фонари, течет кондиционер.