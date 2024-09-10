Верховный Суд разрешает обгон «паровозиком»

Обгон "паровозиком" разрешен. Следуя друг за другом, водители машин могут обгонять двигающийся впереди медленный транспорт. А вот обгонять друг друга при совершении такого маневра не имеют права. Казалось бы, этот факт давно установлен и даже подтвержден решением пленума Верховного суда. Но вопрос, на который ВС пришлось давать разъяснение по запросу депутата, возник не просто так.

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Итак, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в Верховный суд с просьбой разъяснить, что считать двойным обгоном, а также возможно ли привлечение к ответственности водителя, который совершал обгон следом за другой машиной. Не обгоняя ее.

Увы, но проблемы квалификации таких дел до сих пор актуальны.

Несмотря на разъяснения пленума Верховного суда N 20 от 2019 года, а также на обзор судебной практики N 3 2023 года, до сих пор некоторые инспекторы дорожно-патрульной службы считают, что если водитель совершает обгон, следуя за другим обгоняющим автомобилем, то он совершает двойной обгон и поэтому должен быть привлечен к ответственности. По непонятной причине суды поддерживают точку зрения таких инспекторов, несмотря на разъяснения Верховного суда по этому вопросу.

Но Верховный суд уже неоднократно указывал, что "не допускается обгон движущегося впереди транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия". Либо движущегося впереди по той же полосе и включившего левый поворотник. Если ничего такого водитель не совершал, то и привлекать его не за что. И маневр будет в рамках Правил, если, завершив его, водитель вернется на свою полосу, не нарушая требований знаков и разметки.

Казалось бы, все логично. Но почему вновь возникают разбирательства по этому вопросу? Как рассказал "РГ" адвокат Лев Воропаев, в феврале прошлого года Пятый кассационный суд утвердил обвинение в нарушении правил обгона водителя, который только двигался за другим обгоняющимся. Верховный суд отменил это решение.

А в феврале этого года такое решение в отношении другого водителя принял Седьмой кассационный суд. И снова его пришлось отменять Верховному суду.

Еще в 2019 году Верховный суд встал на сторону автомобилистов. Именно тогда он указал, что обгон "паровозиком" не подпадает под наказание по статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях.

До сих пор некоторые инспекторы ГИБДД и судьи считают, что если водитель совершает обгон за другим автомобилем, то это - двойной обгон

Кроме того, в постановлении пленума Верховного суда 2019 года о безопасности дорожного движения указано, что за подобный обгон нельзя наказывать как за езду по встречной полосе.

Ведь, согласно Правилам, такое наказание можно выносить только тем, кто начал обгонять того, кто уже обгоняет. Это - двойной обгон. Но если речь идет о том, что водитель, убедившись в безопасности маневра, просто также начал объезжать тихоходный транспорт вслед за другим автомобилем, то двойным обгоном это не будет считаться. Кроме того, никто не может утверждать, что в данный момент водитель не мог быть уверен в безопасности.

Для этого существует масса приемов. Перед началом обгона убедиться в том, что дорога свободна. Еще один вариант: при обгоне "паровозиком" сместить расположение машины в ту область, где будет видна встречная полоса. Как правило, к встречной обочине.

Ведь если обгонять по очереди, к примеру, трактор, то на это уйдет огромное количество времени. У нас мест для обгона ограниченное количество. Да и не всякий автомобилист станет обгонять тихоход на максимальной скорости.

Напомним, что тихоходный транспорт разрешено обгонять даже под знаками, запрещающими обгон. Но есть нюансы. Если запрет обгона связан с ограничением видимости, то есть изгибом дороги, поворотом и прочими помехами, то разрешение не действует.

Однако не все решения судов по статьям об обгоне относятся именно к двойному обгону. Если, например, водитель во время совершения такого маневра не успел вернуться в свою полосу там, где это разрешено, то это однозначно будет расценено как движение по встречной полосе со всеми вытекающими отсюда наказаниями вплоть до лишения прав. Особенно если это происходит не в первый раз.

Кстати, напомним, что и обгон тихоходного транспортного средства не всегда безнаказан. Да, у нас есть разрешение в правилах обгонять тракторы, которые не умеют разгоняться свыше 30 км/ч даже там, где стоят знаки "обгон запрещен". Но не все тракторы имеют такие ограничения. Некоторые спокойно разгоняются и до 60 км/ч. Кроме того, обгон тихоходов запрещен при ограниченной видимости (перелом, изгиб дорог) в районе пешеходных переходов и в районе железнодорожных переездов.