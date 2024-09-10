Как именно считают количество машин, их цену и возраст для статистики

«За рулем» собрал всю статистику по авторынку, подправил ее и вот что получилось.

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Говорят, что статистика – точная наука. Может и так, но получаемые данные слишком сильно зависят от применяемой методики. Например, в 2012 году суммарная протяженность автодорог общего пользования разом выросла на 37%. Понятно, что 350 тысяч км за год построить не могли – просто поменяли принципы подсчета.

Вроде пустяк, но теперь невозможно корректно сравнить сегодняшние дороги с теми, что были 20 лет назад. Из-за разнобоя в применяемых методиках довольно расплывчаты и многие другие цифры, с виду вполне четкие. В частности, неизвестно доподлинно, сколько в стране автомобилей. Сколько в РФ автомобилей Все автомобили в России точно посчитать невозможно. Оценки численности автопарка различаются на миллионы. По данным ГАИ, автомобилей у нас около 65 миллионов, из них свыше 50 млн легковых.

Аналитическое агентство Автостат приводит другие цифры: 55 и 46,8 млн соответственно. Отсюда, видимо, исходит и ощутимый разброс значений уровня автомобилизации. По данным официального Росстата, количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения в прошлом году превысило 332. Независимый Автостат насчитал меньше – 322. Данные по отдельным субъектам также сильно расходятся. Росстат полагает, что наивысшая обеспеченность легковушками достигнута в Камчатском и Приморском краях (свыше 500 машин на 1000 человек).

Автостат уверенно называет Карелию (444). Хотя по многим другим регионам цифры часто совпадают. Из каких автомобилей состоит российский автопарк В структуре легкового автопарка преобладают иномарки – их доля около 67%. И, видимо, продолжит расти: новых иномарок по-прежнему продают больше, чем новых отечественных, плюс поступления машин с пробегом из-за границы. У грузовиков пропорция иная: иномарки – 42%, российские – 58%. Доля кроссоверов и внедорожников в продажах новых машин достигла 70% – вместе с Нивами и УАЗами.

Но среди вообще всех легковушек сегмент SUV занимает пока около 28%. А самым массовым типом кузова остается седан – 43%. Удивляться нечему, коль скоро самая распространенная в России модель – седан ВАЗ‑2107. На начало года на учете стояли 1 258 894 «семерки» (всего их выпустили 3,1 млн, многих уже с нами нет).

На втором месте Kia Rio, что также объяснимо – считают все поколения, а модель Rio у нас продают с 1999 года. Автопарки регионов (выборочно): общие данные Регион Доля в автопарке РФ Кол-во машин на 1000 жителей* Средний возраст машин Самая массовая модель Москва 8,5% 278,4 11 Kia Rio Краснодарский край 4,3% 306,9 14 Hyundai Solaris Свердловская обл. 3,0% 459,8 13 Ford Focus Татарстан 2,9% 287,5 11 Лада Гранта Самарская обл. 2,4% 322,6 12 Лада Гранта Приморский край 1,5% 505,6 22 Toyota Corolla Калининградская обл. 0,75% 369,6 20 Лада Гранта * По данным Росстата. Откуда у нас столько старых машин Выпуск ВАЗ‑2107 свернули в 2012 году, модели 2109 – в 2004 году, «шестерки» – в 2006 году, 2114 – в 2013 году.

Почти треть предложений по Нивам ВАЗ‑2121 на вторичке – машины, выпущенные в прошлом веке. А именно самые массовые модели имеют наибольшее влияние на средний возраст автопарка. В последние годы этот возраст стабильно растет. Для легковушек превысил 15 лет, для грузовиков подбирается к 20 годам, легкий коммерческий транспорт – примерно посередине. Цифры эти, наверное, взяты не с потолка.

Однако анализ вторичного рынка заставляет в них усомниться. Среди всех предложений по легковушкам машины старше 15 лет составляют 31,5%, из них старше 20 лет – менее 14%, старше 25 лет – 6,5%. Машин же моложе 10 лет – свыше 47%, почти половина. Как это в совокупности порождает 15 лет – не совсем понятно. Видимо, опять дело в методике. Подсчет «по вторичке» дает средний возраст около 12,5 лет – как в США и Евросоюзе в целом, что больше похоже на правду.

От региона к региону, впрочем, возрастные показатели заметно разнятся. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане средний возраст легковушек – около 11 лет, примерно как в Италии. А самая печальная ситуация в Дальневосточном федеральном округе: 20–25 лет. Численность автопарка стабильно растет, и нет сомнений, что в ближайшие годы он продолжит стареть. Чтобы остановить этот процесс, необходимо ежегодно обновлять не менее 4% автопарка. То есть продавать 2,4 млн новых машин или больше.

В прошлом же году продали 1,3 млн, включая грузовики и автобусы. Ожидаемый уровень продаж 2024 года – 1,5–1,6 миллиона. Что за средняя стоимость автомобиля? В будущее загадывать сложно, но постоянно растущий «утильсбор» и высокие кредитные ставки вряд ли приведут к взрывному росту продаж. А цены и без того поразительные. В марте средневзвешенная цена нового автомобиля достигла рекордных 3,39 млн рублей. К началу лета снизилась до 2,88 млн – отнюдь не потому, что машины подешевели, просто дорогих стали покупать меньше.

Как не вспомнить, что в 2021 году показатель этот держался в районе 1,9 млн – то есть «средний чек» подрос примерно на миллион. Если верить Росстату, средняя зарплата россиян за этот же период поднялась с 54,5 до 86,4 тысячи рублей, вполне соразмерно. И основные причины падения продаж новых автомобилей – не недостаток средств и рост цен, а что-то другое. Но поиском ответов на подобные вопросы занимается не статистика, а другие, менее точные науки. В среднем по стране

Попробуем составить статистический портрет среднего российского автомобиля. Возраст – 13 лет, пробег – 250 тысяч км (средний годовой пробег россиян оценивают в 18 700 км). Седан или хэтчбек корейской марки (38% иномарок старше 12 лет на вторичке – корейские) или Лада (22% среди машин старше 12 лет). Скорее всего – Hyundai Solaris (самая продаваемая иномарка 2011 года) или Приора (наибольшее количество среди 13‑летних Лад на вторичке). Коробка передач – механика. Рыночная стоимость в диапазоне 250–700 тысяч рублей: 13‑летние Лады в среднем в 1,8 раза дешевле «корейцев».

По всем приметам, автомобиль этот еще не убитый и даже сильно заезженным не считается – средний срок службы машины в России оценивают в 27 лет. Под такое описание не попадает Дальневосточный федеральный округ, где 73% автопарка – японские «праворульки» средним возрастом около 21 года. Старые, но живучие.