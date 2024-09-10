Что значат буквы АМР на автомобильных номерах

У автомобилей есть отдельная категория госзнаков, так называемые «блатные номера». Это особое сочетание букв и цифр, дающее водителю на дороге некоторые привилегии. К таким номерами относят и буквы АМР. Что они значат, кому дают подобные регистрационные номера и можно ли их купить обычному автомобилисту, рассказываем в материале.

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Что значит АМР на номерах

Сочетание АМР встречается на госзнаках специальной правительственной серии. В основном такую номерную табличку выдают первым лицам государства и устанавливают на автомобиль в паре с синим маячком.

Формально красивые номера АМР не имеют на дорогах никакой значимости. Однако в реальной жизни, как утверждают автомобилисты, некоторые привилегии у таких машин все-таки есть: сотрудники ГИБДД тормозят их реже из-за высокой статусности, а другой транспорт уступает им место для свободного проезда.

Официальной расшифровки у АМР-номеров тоже нет, хотя водители придумывают свои варианты. Например, «Автомобиль МВД России», что по первым буквам и дает сочетание АМР.

Кому принадлежат номера АМР

Большинство автомобилей с госномерами АМР принадлежат:

правительственным чиновникам;

сотрудникам Администрации Президента и Совфеда;

депутатам Госдумы;

работникам МВД;

сотрудникам ФСО и другим лицам, которые так или иначе приближены к «верхам» Правительства или занимаются его охраной.

Регистрационные знаки АМР можно встретить и у обычных автомобилистов, но редко – все зависит от региона, который закреплен за номером.

Так, самыми привилегированными на российских дорогах считаются:

АМР97 – они как раз и используются представителями государственной «верхушки». Обычные водители не смогут купить такие ГРЗ даже за высокую стоимость. АМР77 – самая «блатная» серия госзнаков, которую могут приобрести обычные автолюбители. Раньше данная спецсерия числилась за МВД, однако частично была распределена между всеми автомобилистами. Единичные экземпляры АМР77 на рынке встречаются – правда, заплатить за них придется соответствующе.

Можно ли купить номера АМР на автомобиль

Да, но не все. Как говорилось выше, госзнаки с регионом 97 приобрести не получится, поскольку они относятся к специальной серии и недоступны для обычных водителей.

Если вам нужен московский регион, единственный разрешенный вариант для покупки – АМР77. Больше всего ценятся значения от 0 до 100, их цена на рынке будет самой высокой.

Будьте готовы, что стоимость авто с «блатными» госзнаками значительно превышает среднерыночную. Чаще всего элитные таблички АМР устанавливаются на не менее люксовые автомобили, поэтому покупка, скорее всего, обойдется в несколько миллионов рублей.

Как купить номера АМР

Сейчас купить красивые госномера через ГИБДД нельзя. Процедуру хотели узаконить с помощью аукционной продажи, однако предложение так и не было рассмотрено Правительством РФ.

Есть два варианта, как можно заполучить красивую номерную табличку:

приобрести авто, за которым она закреплена;договориться с владельцем провести перерегистрацию номера на вас, при этом выкупать авто будет он.

Рассмотрим оба варианта подробнее.

Вариант 1. Выкуп автомобиля с красивыми номерами

Здесь порядок действий такой:

находите владельца, который продает красивый номер на автомобиль;обсуждаете цену;покупаете авто и оформляете его на свое имя, при этом свой автомобиль снимаете с учета;красивые номера с только что купленной машины сохраняете;оформляете госзнаки на свое имя, как только обе машины будут сняты с регистрации;ставите обратно свой автомобиль на учет, только с новыми госномерами;аннулируете ДКП и отдаете купленное ТС прежнему владельцу.

Последнего шага может и не быть, если решите оставить купленный автомобиль себе. Тогда его необходимо оборудовать другими госзнаками.

Такой способ покупки достаточно рискованный – есть шанс купить машину с регистрационными ограничениями, которые на дадут поставить ее на учет. Причинами отказа в регистрации могут быть неоплаченные штрафы или трудночитаемый вин.

Чтобы избежать подобных проблем, перед покупкой рекомендуем проверить авто через сервис «Автокод». Если запрет на регистрацию имеется, отчет покажет это в пункте «Ограничения ГИБДД».

Покажем на примере. Допустим, вы нашли KIA Rio IV и перед покупкой решили пробить его через «Автокод».

Вводите госномер и через пару минут получаете отчет.

У машины имеются ограничения на регистрацию, неоплаченные штрафы ГИБДД и действующие арбитражные дела.

Отчет показывает, что запрет на регистрацию появился в августе 2022 года и действует по сегодняшний день.

Также на продавце «висит» неоплаченный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Еще в отношении владельца заведено два арбитражных дела, одно из которых признает его банкротом.

С таким проблемным автомобилем лучше дел не иметь, даже если вы покупаете его ради красивых номеров.

Вариант 2. Владелец красивых номеров выкупает ваше авто и самостоятельно проводит все процедуры

Возможен и обратный вариант, когда вы продаете свое авто владельцу красивых госзнаков. Тогда уже он проводит перерегистрацию авто, после чего вы выкупаете обратно машину с красивыми номерами.

Данный вариант тоже ненадежный, поскольку основан на доверии к другому владельцу, и при неудачном раскладе вы можете остаться ни с чем. Если же вы все-таки решились на покупку номеров таким образом, перед сделкой узнайте историю автовладельца через специальный сервис.

Проверка собственника автомобиля поможет понять, стоит ли доверять продавцу или он скрывает проблемы. Отчет покажет действительность паспорта продавца, числится ли он в розыске, является ли банкротом и многое другое. Если проблемы обнаружатся, сделка будет считаться недействительной.

Где купить АМР-номера на авто и сколько это стоит

Купить АМР-номера можно в двух местах.

Через объявления о продаже автомобиля

Как говорилось выше, купить «блатные» номера можно через обычные объявления – при условии, что владелец решит продать свою машину вместе с ними или вы договоритесь перерегистрировать номера законным путем.

Найти самый выгодный вариант на авторынке можно через «Автокод Поиск». Он показывает объявления со всех досок и сравнивает цены на автомобиль по разным регионам. Новым пользователям открывается три дня бесплатного доступа к поиску авто.

Через специальные сайты по продаже номеров

К ним относятся:

gosnomerus.com;anomera.site;autonomera777.net.

Так, по данным первого сайта, владельцы продают номера АМР не только в столице, но и в других городах:

Санкт-Петербург;Барнаул;Смоленск;Благовещенск;Екатеринбург;Владимир;Красногорск.

Максимальная цена АМР-номера на рынке достигает 34 млн рублей. Это госномер с регионом 77 и двумя нулями. Продаются такие госзнаки, конечно, в Москве и относятся к категории самых престижных и дорогостоящих.

Минимальная стоимость госномеров АМР составляет 95 тыс. рублей, регион продажи – Кемеровская область, которая на табличке обозначается кодом 142.