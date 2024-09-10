Omoda C7, который ждут в России, получит необычный экран в салоне

Кроссовер Omoda C7, который появится в России, получил подвижный экран. Шпионы запечатлели вживую главную фишку новой модели Omoda, обещанной россиянам: им удалось заглянуть в салон и рассмотреть сенсорный планшет, который можно двигать от центра в сторону пассажира. Портал «Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети КНР пишет, что это решение будет воплощено в серийном автомобиле.

© Motor.ru

Среднеразмерный кроссовер с индексом С7 впервые показали еще весной. Это паркетник длиной 4,6 метра и с колесной базой, равной 2,7 метра, который получил гибридную силовую установку. Она состоит из полуторалитрового ДВС мощностью 156 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач 1DHT130 и встроенного в неё электромотора. Помимо гибридной версии будет у модели и обычный вариант с 1,6-литровым двигателем ACTECO мощностью 150−197 лошадиных сил.

© Китайские автомобили / Соцсети КНР

© Китайские автомобили / Соцсети КНР

© Алмаз Толеке / kolesa.kz

«Китайские автомобили» публикуют шпионские фотографии Omoda C7 в камуфляже, и обращают внимание, что у кроссовера есть схожие черты с Exeed RX. В частности, линия остекления, задние стойки, угол наклона крыши и лючок бензобака, расположенный на правом крыле. Кроме того, у прототипа выдвижные дверные ручки и 20-дюймовые колесные диски. Спереди — безрамочная радиаторная решетка и пока еще недоделанная оптика.

Издание отмечает, что пересечения с Exeed RX — не случайность, так как на некоторых рынках, например в ЮАР, модель Exeed продается под маркой Omoda, там она носит индекс C9. Впрочем, в России, как ожидается, это все же будет флагманская модель Омоды.

Запуск Omoda C7 на российском рынке может состояться уже в 2025 году. По предварительным оценкам, модель будет стоить дороже Jaecoo J7 (2,75−3,8 миллиона рублей), но дешевле J8 (4,4−5,1 миллиона рублей).