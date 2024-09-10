Что делать, если инспектор ГИБДД хочет оштрафовать за езду на «докатке»

Naavtotrasse: сотрудник ГАИ не имеет права штрафовать за езду на «докатке». Напомним, что «докатками» принято называть запасное колесо меньшего, чем стандартное, размера. Такие колёса не предназначены для длительного пользования, а максимальная скорость, с которой модопускается дальнейшее движение, составляет 80 км/ч.

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На самом деле, автомобилисту просто достаточно знать Правила дорожного движения, а точнее — приложение, именуемое «Основные положения по допуску транспортных средств...». В пункте 5.8 этих положений действительно говорится, что шины разной размерности не могут стоять на одной оси.

Однако, этот документ далее поясняет, что данный запрет не распространяется «в случае временной установки на транспортное средство запасной шины». То есть российское законодательство разрешает использовать «докатку», но только — как временный вариант.