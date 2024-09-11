Куда пожаловаться на страховую компанию при проблемах с ОСАГО

Иногда действия страховщиков нарушают закон и права страхователя. Что делать в таких случаях и куда жаловаться на страховую компанию по ОСАГО, рассказываем в материале.

© РИА Новости

В каких случаях можно пожаловаться на страховую компанию

Пожаловаться на страховщика можно в следующих ситуациях:

некорректен КБМ;

не принимают или не выдают документы при обращении за возмещением ущерба;

затягивают сроки рассмотрения запросов;отказываются возместить убытки в ДТП;

занижают выплаты по ОСАГО;

отказывают в заключении договора;

навязывают допуслуги при оформлении полиса.

Чтобы не было поводов для жалоб, нужно выбирать надежного страховщика. «Автокод ОСАГО» показывает предложения от проверенных компаний и позволяет оформить ОСАГО онлайн с экономией до 5 500 рублей. Страховка приходит на е-мейл: ее можно распечатать или скачать на телефон. Все данные сохраняются в системе – по истечении срока действия можно продлить полис, не вводя заново сведения о водителе и ТС.

Куда жаловаться на страховую компанию

Есть инстанции, влияющие на страховщика непосредственно и опосредованно. В первом случае это организации, решение которых влияет на страховые компании. Это сами страховщики, финансовый уполномоченный и суды. Во втором случае – инстанции побуждают работать страховые фирмы по закону за счет штрафов и иных мер.

К таким инстанциям относятся:

прокуратура;Центробанк (ЦБ);Роспотребнадзор;ФАС России;Российский союз автостраховщиков (РСА).

Рассказываем, в каких случаях и как обращаться в каждую из инстанций.

Страховая компания

Для начала можно попытаться решить спор со страховой в досудебном порядке. Это может являться требованием договора или закона (ч. 1 ст. 16.1 «Закона об ОСАГО»).

Документ направляется на юридический адрес организации, указанный на сайте или в ЕГРЮЛ. Если претензия уйдет по неверному адресу, не будет соблюден досудебный порядок.

Срок рассмотрения претензии зависит от вида страхования. Так, обращения по ОСАГО рассматриваются 10 дней. Страховщик может отказать либо проигнорировать жалобу. После этого свои интересы можно отстаивать в суде.

Финансовый уполномоченный (омбудсмен)

К нему попадают досудебные дела на сумму до 500 тыс. рублей с участием потребителей финансовых услуг и неограниченную сумму по ОСАГО. Обращение подается онлайн либо направляется по почте.

Жалобу омбудсмен рассматривает:

15 рабочих дней при обращении потребителя;30 рабочих дней при уступке права требования по договору.

Омбудсмен может удовлетворить требования заявителя частично, полностью или отказать. Вердикт вступает в силу через 10 рабочих дней. При необходимости решение можно оспорить в суде.

Центробанк

Центральный банк контролирует деятельность страховщиков и выдает им лицензии, поэтому является органом, оказывающим на них наибольшее влияние. Сюда подаются жалобы по необоснованным отказам в приобретении страховки и навязывании дополнительных услуг.

Обращение подается онлайн либо направляется по почте. Жалоба рассматривается 30 дней, в более сложных случаях – до двух месяцев (ст. 12 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»).

За неоднократные нарушения прав страхователей ЦБ может назначить штраф, приостановить либо отозвать лицензию страховщика. В случае несогласия на основании ст. 218 КАС можно оспорить решение ведомства.

Российский союз автостраховщиков (РСА)

Организация контролирует соблюдение профессиональных стандартов всеми страховщиками.

Сюда можно обратиться по узкому кругу вопросов:

ОСАГО;некорректный расчет КБМ;техосмотр;международное страхование.

Жалобы рассматривают в срок до 30 дней, при необходимости он продлевается еще на 30 дней.

РСА только оценивает возникшую ситуацию. Все его решения являются лишь рекомендацией страховщикам и необязательны для исполнения.

Роспотребнадзор

В эту инстанцию могут пожаловаться только потребители.

Поводами для обращений являются:

необоснованный отказ в оформлении полиса;отказ в возмещении убытка;занижение компенсации;несвоевременная оплата работ по восстановлению авто;навязывание дополнительных услуг.

Жалобы рассматривают в 30-дневный срок. Если нужно, его могут продлить еще на 30 дней. Претензия, направленная в электронном виде, принимается в работу в течение трех дней после отправки.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС)

В ФАС можно пожаловаться на отказ в заключении договора без приобретения допуслуг либо предоставление неполной информации о страховом продукте. Обращение подается онлайн, лично или направляется по почте.

Жалоба рассматривается в срок до 30 дней, при необходимости его продлевают еще на 30 дней. По итогам рассмотрения жалобы страховщику назначают штраф и предписывают устранить нарушения.

Прокуратура

Сюда обращаются по любым нарушениям закона в сфере страхования. Жалобы рассматривают в течение 30 дней. По сложным делам срок может быть увеличен еще на столько же.

По итогам рассмотрения вопроса страховщику грозит:

требование об устранении нарушений под угрозой административных санкций;постановление, на основании которого назначается административное наказание;предупреждение о недопустимости нарушений закона.

Суд

Обращение в суд является крайней, но эффективной мерой воздействия на страховщика.

Срок исковой давности по страхованию имущества составляет два года. Допускается и позже, но для этого придется доказать, что причины задержки обращения являются уважительными.

В суд подается иск и документы по делу:

договор страхования;данные по страховому случаю;претензия к страховщику;вердикт финансового уполномоченного.

Если сумма иска менее 100 тыс. рублей, то обращение подается в мировой суд, если больше – в районный суд. Если суд не удовлетворит исковые требования, то можно подать апелляцию, а затем обратиться в кассационный суд и надзорный орган.

Что писать в жалобе: общие советы

Для начала нужно оценить перспективу дела. Если судебная практика не подтверждает благополучный исход, то жаловаться нет смысла. Если же дело может закончиться успешно, то, прежде чем обратиться в надзорные органы, нужно направить претензию своему страховщику. Если вопрос не решится, то через 30 дней можно обратиться в нужную инстанцию.

В претензии указывается:

название страховщика или надзорного органа;ФИО заявителя, адрес для получения ответов;суть требований: название, адрес компании, оказавшей некачественную услугу, описание, чем не удовлетворила услуга, а также нормы закона и договора, по которым страховщик должен заплатить;понятные и четкие требования к страховщику;дата, подпись.

К обращению прикладываются доказательства вашей правоты.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли пожаловаться в РСА на страховую компанию?

Да. РСА является организацией, куда можно пожаловаться на страховую компанию по ОСАГО. Обратиться можно по номеру бесплатной горячей линии 8-800-200-22-75. Жители Москвы могут позвонить по номеру +7 (495) 641-27-85.

Куда жаловаться на страховую за отказ в оформлении е-ОСАГО?

При необоснованном отказе в оформлении полиса действия страховщика подлежат обжалованию. Для этого нужно получить письменный отказ. Если его не выдают, то ситуация описывается в жалобе. Обращение подается в РСА или ЦБ через сайт ведомства или по почте.

Куда жаловаться, если страховая затягивает со сроками ответов на запросы?

Если страховая организация умышленно затягивает сроки рассмотрения заявления о страховой выплате, то на нее можно пожаловаться в ЦБ. В обращении указываются все данные, относящиеся к вопросу: номер и другие реквизиты страхового договора, сведения о наступлении страхового события и подаче заявления на возмещение убытков и др.

Куда писать жалобу на страховую компанию по КБМ?

Жалобы по КБМ подаются в РСА либо Центробанк. Это делается в случае, когда не удалось восстановить КБМ или страховщик, допустивший ошибку, уже ликвидирован.

В обращении указывается:

название страховой фирмы;КБМ, применявшийся при оформлении полисов;число ДТП в период действия страхования.

К жалобе прикладывается обращение к страховщику и при наличии ответ на него.