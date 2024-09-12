Лучшие компактные кроссоверы Америки
США — страна исключительно больших автомобилей лишь в старых фильмах и стереотипах. Которые разбиваются о железный факт: Honda CR-V — самая востребованная машина в штатах Коннектикут, Иллинойс, Индиана, Мэриленд, Нью-Йорк, Огайо и Южная Каролина. Про Toyota RAV4 скромно умолчим. А вы думали, в киношную сказку попали? Американцы люди прагматичные, поэтому часто предпочитают компактный многоцелевой формат. На американском рынке обитают десятки таких паркетников, и почти все они прошли через суровые, но справедливые тесты авторитетного журнала Car and Driver. По итогам испытаний составлен масштабный рейтинг. Нам же интересны лучшие из первой десятки.