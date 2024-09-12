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Лучшие компактные кроссоверы Америки

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Mitsubishi Outlander (8 баллов из 10). Сбрасывать со счетов Mitsubishi — так себе идея. Продажи в Штатах ползут вверх, весной анонсирована стратегия Momentum 2030 на 2026-2030 финансовые годы и, как ни странно, для североамериканского рынка. В ближайшую пятилетку компания обещает ежегодно презентовать как минимум по новинке. Из того, что есть сейчас интересен «Аутлендер» — запоминающаяся внешность, современный салон и… 2,4-литровый атмосферник (184 л.с.) в паре с вариатором. Старая школа живет, но побеждает ли?
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Mitsubishi Outlander (8 баллов из 10). Сбрасывать со счетов Mitsubishi — так себе идея. Продажи в Штатах ползут вверх, весной анонсирована стратегия Momentum 2030 на 2026-2030 финансовые годы и, как ни странно, для североамериканского рынка. В ближайшую пятилетку компания обещает ежегодно презентовать как минимум по новинке. Из того, что есть сейчас интересен «Аутлендер» — запоминающаяся внешность, современный салон и… 2,4-литровый атмосферник (184 л.с.) в паре с вариатором. Старая школа живет, но побеждает ли? 
© Motor.ru
Плюсы: «Напичканный технологиями, в высшей степени комфортабельный интерьер, третий ряд сидений».Минусы: ««Сонная» трансмиссия, цена выше, чем у более привлекательных конкурентов, третий ряд кресел не рассчитан на взрослых».Вердикт: «Outlander предлагает многое с точки зрения комфорта и элегантности, но его не впечатляющий силовой агрегат и отсутствие запаса пространства для ног на третьем ряду омрачают блеск».
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Плюсы: «Напичканный технологиями, в высшей степени комфортабельный интерьер, третий ряд сидений».Минусы: ««Сонная» трансмиссия, цена выше, чем у более привлекательных конкурентов, третий ряд кресел не рассчитан на взрослых».Вердикт: «Outlander предлагает многое с точки зрения комфорта и элегантности, но его не впечатляющий силовой агрегат и отсутствие запаса пространства для ног на третьем ряду омрачают блеск». 
© Motor.ru
Chevrolet Equinox (8 баллов из 10). Кто сказал «симпатичный китаец»? Между прочим, это один из самых популярных Chevy в Америке — впереди только большой пикап Silverado. Нынешний Equinox относится к четвертому поколению и по размерам плюс-минус сопоставим с Outlander. Полуторалитровая «турбочетверка» (177 л.с.) на переднеприводных машинах стыкуется с вариатором. Полноприводникам выделена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
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Chevrolet Equinox (8 баллов из 10). Кто сказал «симпатичный китаец»? Между прочим, это один из самых популярных Chevy в Америке — впереди только большой пикап Silverado. Нынешний Equinox относится к четвертому поколению и по размерам плюс-минус сопоставим с Outlander. Полуторалитровая «турбочетверка» (177 л.с.) на переднеприводных машинах стыкуется с вариатором. Полноприводникам выделена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. 
© Motor.ru
О положительных и отрицательных моментах Car and Driver пока умалчивает. Видимо, пока не успели составить полное впечатление, поскольку кроссовер совсем новый. Так что еще немного фактов: «Компактный Chevrolet модернизирован к 2025 году. Грубоватый дизайн делает его похожим на уменьшенную версию Traverse. Салон масштабно переделан — здесь другая центральная консоль и смело стилизованная передняя панель с двумя большими круглыми воздуховодами по краям. В центре внимания пара дисплеев — 11,0-дюймовая приборка и 11,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы на базе Google».
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О положительных и отрицательных моментах Car and Driver пока умалчивает. Видимо, пока не успели составить полное впечатление, поскольку кроссовер совсем новый. Так что еще немного фактов: «Компактный Chevrolet модернизирован к 2025 году. Грубоватый дизайн делает его похожим на уменьшенную версию Traverse. Салон масштабно переделан — здесь другая центральная консоль и смело стилизованная передняя панель с двумя большими круглыми воздуховодами по краям. В центре внимания пара дисплеев — 11,0-дюймовая приборка и 11,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы на базе Google». 
© Motor.ru

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Kia Sportage (8 баллов из 10). Корейский оппонент Mitsubishi Outlander предлагается с пятью посадочными местами. Зато никаких вариаторов! Безнаддувный «два и пять» (190 л.с.) с фазовращателями и комбинированным впрыском состыкован с восьмиступенчатой автоматической КП. Привод передний или полный. Также есть «самозаряжающийся» гибрид и plug-in вариант с тяговой АКБ емкостью 13,8 кВт⋅ч. У обоих 1,6-литровый турбомотор и шестиступенчатый «автомат». Пиковая отдача систем — 230 л.с. и 265 л.с. соответственно.
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Kia Sportage (8 баллов из 10). Корейский оппонент Mitsubishi Outlander предлагается с пятью посадочными местами. Зато никаких вариаторов! Безнаддувный «два и пять» (190 л.с.) с фазовращателями и комбинированным впрыском состыкован с восьмиступенчатой автоматической КП. Привод передний или полный. Также есть «самозаряжающийся» гибрид и plug-in вариант с тяговой АКБ емкостью 13,8 кВт⋅ч. У обоих 1,6-литровый турбомотор и шестиступенчатый «автомат». Пиковая отдача систем — 230 л.с. и 265 л.с. соответственно. 
© Motor.ru
Плюсы: «Щедрое стандартное оборудование, просторный, длительная гарантия».Минусы: «Дизайн «полюбить или вознавидеть», черепаший разгон, управляемость не такая увлекательная, как хотелось бы».Вердикт: «Медленный, но просторный, заманчивый набор базовых функций по цене, которая нокаутирует большинство соперников. Вычурный облик прилагается, если он вам по душе».
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Плюсы: «Щедрое стандартное оборудование, просторный, длительная гарантия».Минусы: «Дизайн «полюбить или вознавидеть», черепаший разгон, управляемость не такая увлекательная, как хотелось бы».Вердикт: «Медленный, но просторный, заманчивый набор базовых функций по цене, которая нокаутирует большинство соперников. Вычурный облик прилагается, если он вам по душе». 
© Motor.ru
Toyota RAV4 (8 баллов из 10). Секрет бестселлера (американские продажи в 2023 году превысили 600 тысяч штук) очевиден — RAV4 максимально угождает клиентам. Он практичный, функциональный, экономичный и надежный. Плюс ценовой диапазон удовлетворит покупателей с разным бюджетом. В обзоре Car and Driver речь идет о полноприводном паркетнике с 2,5-литровым атмосферным мотором (комбинированный впрыск, 206 л.с.) и восьмиступенчатым «автоматом». Не следует думать, что все RAV4 — «овощи». Кроме обычного кроссовера и гибрида в палитру входит «горячий» подзаряжаемый Prime с 306-сильной силовой установкой и разгоном до 97 км/ч (60 миль/ч) за 5,8 секунды.
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Toyota RAV4 (8 баллов из 10). Секрет бестселлера (американские продажи в 2023 году превысили 600 тысяч штук) очевиден — RAV4 максимально угождает клиентам. Он практичный, функциональный, экономичный и надежный. Плюс ценовой диапазон удовлетворит покупателей с разным бюджетом. В обзоре Car and Driver речь идет о полноприводном паркетнике с 2,5-литровым атмосферным мотором (комбинированный впрыск, 206 л.с.) и восьмиступенчатым «автоматом». Не следует думать, что все RAV4 — «овощи». Кроме обычного кроссовера и гибрида в палитру входит «горячий» подзаряжаемый Prime с 306-сильной силовой установкой и разгоном до 97 км/ч (60 миль/ч) за 5,8 секунды. 
© Motor.ru
Плюсы: «Запоминающийся экстерьер, набор стандартных функций безопасности, все делает без суеты».Минусы: «Никаких изысков, кроме дизайна, среднее ускорение и управляемость, базовая комплектация скудная и лучше ее избегать».Вердикт: «Новые конкуренты начинают сокращать разрыв, но практичность, доступность и дружелюбие RAV4 по-прежнему демонстрируют, почему он регулярно среди самых продаваемых автомобилей в Америке».
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Плюсы: «Запоминающийся экстерьер, набор стандартных функций безопасности, все делает без суеты».Минусы: «Никаких изысков, кроме дизайна, среднее ускорение и управляемость, базовая комплектация скудная и лучше ее избегать».Вердикт: «Новые конкуренты начинают сокращать разрыв, но практичность, доступность и дружелюбие RAV4 по-прежнему демонстрируют, почему он регулярно среди самых продаваемых автомобилей в Америке». 
© Motor.ru
Hyundai Tucson (8 баллов из 10). Российским владельцам наверняка будет приятно узнать, что их любимчик отметился в топ-10 авторитетного издания. Главная фишка близкого родственника Kia Sportage — это креативный и концептуальный стайлинг. Дальше без сюрпризов. Тестовый экземпляр приводится безнаддувным «два и пять» (190 л.с.) вкупе с восьмиступенчатой автоматической КП. В обязательном порядке есть гибриды: обычный (229 л.с.) и plug-in (265 л.с.). В общем, тот же «Спортейдж», но под немного другим углом.
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Hyundai Tucson (8 баллов из 10). Российским владельцам наверняка будет приятно узнать, что их любимчик отметился в топ-10 авторитетного издания. Главная фишка близкого родственника Kia Sportage — это креативный и концептуальный стайлинг. Дальше без сюрпризов. Тестовый экземпляр приводится безнаддувным «два и пять» (190 л.с.) вкупе с восьмиступенчатой автоматической КП. В обязательном порядке есть гибриды: обычный (229 л.с.) и plug-in (265 л.с.). В общем, тот же «Спортейдж», но под немного другим углом. 
© Motor.ru

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Плюсы: «Шикарный внешний вид, классный и просторный салон, приятные ездовые качества».Минусы: «Требуется больше мощности, разочаровывающая экономия топлива в реальных условиях».Вердикт: «Tucson вполне хорош, но наши любимые компактные внедорожники более дерзкие».
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Плюсы: «Шикарный внешний вид, классный и просторный салон, приятные ездовые качества».Минусы: «Требуется больше мощности, разочаровывающая экономия топлива в реальных условиях».Вердикт: «Tucson вполне хорош, но наши любимые компактные внедорожники более дерзкие». 
© Motor.ru
Ford Bronco Sport (9 баллов из 10). Не правда ли, изумительная обманка? Выглядит словно заправский вездеход в духе старшего рамного Bronco, а на деле — весьма толковый паркетник. «Спорт» делит платформу с Ford Escape, Lincoln Corsair и пикапом Ford Maverick, отличается достойной геометрической проходимостью, имеет стандартный полный привод и длинный список опций. У исполнений Badlands и Sasquatch увеличенный на дюйм клиренс, усиленные амортизаторы и шины all-terrain на 17-дюймовых дисках. Начальный трехцилиндровый мотор объемом 1,5 литра (184 л.с.) с наддувом не всех удовлетворит темпераментом, поэтому Car and Driver рекомендует присмотреться к 253-сильной двухлитровой «турбочетверке». Оба работают с восьмиступенчатой автоматической КП.
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Ford Bronco Sport (9 баллов из 10). Не правда ли, изумительная обманка? Выглядит словно заправский вездеход в духе старшего рамного Bronco, а на деле — весьма толковый паркетник. «Спорт» делит платформу с Ford Escape, Lincoln Corsair и пикапом Ford Maverick, отличается достойной геометрической проходимостью, имеет стандартный полный привод и длинный список опций. У исполнений Badlands и Sasquatch увеличенный на дюйм клиренс, усиленные амортизаторы и шины all-terrain на 17-дюймовых дисках. Начальный трехцилиндровый мотор объемом 1,5 литра (184 л.с.) с наддувом не всех удовлетворит темпераментом, поэтому Car and Driver рекомендует присмотреться к 253-сильной двухлитровой «турбочетверке». Оба работают с восьмиступенчатой автоматической КП. 
© Motor.ru
Плюсы: «Быстрый с опциональным четырехцилиндровым турбодвигателем, практичное оснащение, некоторые модификации по-настоящему проходимые».Минусы: «Заднее сиденье тесное для взрослых, кое-какие пластиковые материалы отделки убивают атмосферу, самый мощный ДВС ставят только на самую дорогую модель».Вердикт: «Вероятно, Bronco Sport не сможет пройти везде за большим Bronco, но он по-прежнему главный авантюрист в компактном классе».
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Плюсы: «Быстрый с опциональным четырехцилиндровым турбодвигателем, практичное оснащение, некоторые модификации по-настоящему проходимые».Минусы: «Заднее сиденье тесное для взрослых, кое-какие пластиковые материалы отделки убивают атмосферу, самый мощный ДВС ставят только на самую дорогую модель».Вердикт: «Вероятно, Bronco Sport не сможет пройти везде за большим Bronco, но он по-прежнему главный авантюрист в компактном классе». 
© Motor.ru
Mazda CX-5 (9 баллов из 10). Вот, что значит хорошая вещь: CX-5 второго поколения выпускается с 2016 года, но возраст не помеха для высокой строчки в рейтинге. С недавних пор в гамме присутствует CX-50 (о ней мы расскажем дальше), но старая Mazda еще в соку! Она неотразима, показывает отличные манеры и достаточный внутренний объем. Шестиступенчатый «автомат» ее не портит. С топовым 2,5-литровым наддувным двигателем (260 л.с.) спринт до 97 км/ч (60 миль/ч) занимает 6,2 секунды.
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Mazda CX-5 (9 баллов из 10). Вот, что значит хорошая вещь: CX-5 второго поколения выпускается с 2016 года, но возраст не помеха для высокой строчки в рейтинге. С недавних пор в гамме присутствует CX-50 (о ней мы расскажем дальше), но старая Mazda еще в соку! Она неотразима, показывает отличные манеры и достаточный внутренний объем. Шестиступенчатый «автомат» ее не портит. С топовым 2,5-литровым наддувным двигателем (260 л.с.) спринт до 97 км/ч (60 миль/ч) занимает 6,2 секунды. 
© Motor.ru
Плюсы: «Элегантный стиль, почти роскошный салон, один из интереснейших компактных кроссоверов с точки зрения вождения».Минусы: «Соперники предлагают больше пассажирского пространства, грузоподъемность ниже средней, не предназначена для серьезной буксировки».Вердикт: «Несмотря на свой возраст, компактная Mazda CX-5 продолжает впечатлять внешностью, удивительно шикарным интерьером и спортивной динамикой».
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Плюсы: «Элегантный стиль, почти роскошный салон, один из интереснейших компактных кроссоверов с точки зрения вождения».Минусы: «Соперники предлагают больше пассажирского пространства, грузоподъемность ниже средней, не предназначена для серьезной буксировки».Вердикт: «Несмотря на свой возраст, компактная Mazda CX-5 продолжает впечатлять внешностью, удивительно шикарным интерьером и спортивной динамикой». 
© Motor.ru

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Volkswagen Tiguan (9 баллов из 10). «Тигуану» второго поколения тоже сто лет в обед (производится с 2016-го), но… вы посмотрите на позиционирование в рейтинге и балл! Это ли не подтверждение класса автомобиля? Увы, его карьера завершается, он вынужден освободить дорогу следующей итерации. Американский Volkswagen был с удлиненной колесной базой, то есть, по форм-фактору соответствует Tiguan Allspace/L на других рынках. «Бронзу» заслужила модификация с полным приводом, двухлитровой «турбочетверкой» (чугунный блок цилиндров, непосредственный впрыск, 187 л.с.) и восьмиступенчатым «автоматом».
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Volkswagen Tiguan (9 баллов из 10). «Тигуану» второго поколения тоже сто лет в обед (производится с 2016-го), но… вы посмотрите на позиционирование в рейтинге и балл! Это ли не подтверждение класса автомобиля? Увы, его карьера завершается, он вынужден освободить дорогу следующей итерации. Американский Volkswagen был с удлиненной колесной базой, то есть, по форм-фактору соответствует Tiguan Allspace/L на других рынках. «Бронзу» заслужила модификация с полным приводом, двухлитровой «турбочетверкой» (чугунный блок цилиндров, непосредственный впрыск, 187 л.с.) и восьмиступенчатым «автоматом». 
© Motor.ru
Плюсы: «Шасси настроено для получения удовольствия, силовой агрегат всегда наготове и мускулистый, просторные сиденья первого и второго ряда — и третий ряд, если он вам нужен».Минусы: «Нет двигателя с высокой производительностью, жесткие сиденья и минималистичное оформление салона, объем багажника не дотягивает до среднего по сегменту».Вердикт: «Tiguan несомненно привносит европейский привкус в переполненный класс компактных кроссоверов благодаря четкой управляемости и цельному дизайну».
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Плюсы: «Шасси настроено для получения удовольствия, силовой агрегат всегда наготове и мускулистый, просторные сиденья первого и второго ряда — и третий ряд, если он вам нужен».Минусы: «Нет двигателя с высокой производительностью, жесткие сиденья и минималистичное оформление салона, объем багажника не дотягивает до среднего по сегменту».Вердикт: «Tiguan несомненно привносит европейский привкус в переполненный класс компактных кроссоверов благодаря четкой управляемости и цельному дизайну». 
© Motor.ru
Mazda CX-50 (9,5 баллов из 10). CX-50 крупнее, чем CX-5 и ориентирован на любителей активного отдыха на природе. Чрезвычайно удачный образ дополнен проверенными агрегатами. «Пятидесятка» комплектуется 2,5-литровым мотором в атмо- или турбоверсии (190 л.с. и 260 л.с. соответственно), шестиступенчатой автоматической КП и полным приводом с муфтой отбора тяги на заднюю ось. Минувшим летом линейку дополнила гибридная система от Toyota RAV4.
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Mazda CX-50 (9,5 баллов из 10). CX-50 крупнее, чем CX-5 и ориентирован на любителей активного отдыха на природе. Чрезвычайно удачный образ дополнен проверенными агрегатами. «Пятидесятка» комплектуется 2,5-литровым мотором в атмо- или турбоверсии (190 л.с. и 260 л.с. соответственно), шестиступенчатой автоматической КП и полным приводом с муфтой отбора тяги на заднюю ось. Минувшим летом линейку дополнила гибридная система от Toyota RAV4. 
© Motor.ru
Плюсы: «Пикантная управляемость, мощный турбодвигатель за доплату, интерьер как у машин классом выше».Минусы: «Некоторые соперники предлагают больше места для пассажиров, самые желанные комплектации и функции повышают цену».Вердикт: «Грубоватый и рафинированный CX-50 — отличный кроссовер для любителей изысканных вещей».
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Плюсы: «Пикантная управляемость, мощный турбодвигатель за доплату, интерьер как у машин классом выше».Минусы: «Некоторые соперники предлагают больше места для пассажиров, самые желанные комплектации и функции повышают цену».Вердикт: «Грубоватый и рафинированный CX-50 — отличный кроссовер для любителей изысканных вещей». 
© Motor.ru
Honda CR-V (10 баллов из 10). Десять из десяти — результат сравнительно скромного на вид пятиместного автомобиля. И это именно то, что нужно массовому потребителю в Штатах — выверенный баланс эксплуатационных качеств. В меню фигурирует гибридный CR-V, однако в рейтинг Car and Driver попал паркетник с 1,5-литровой «турбочетверкой» (193 л.с.), вариатором и полным приводом. Недорогой набор решений пусть не на все времена, но как минимум на обозримое будущее.
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Honda CR-V (10 баллов из 10). Десять из десяти — результат сравнительно скромного на вид пятиместного автомобиля. И это именно то, что нужно массовому потребителю в Штатах — выверенный баланс эксплуатационных качеств. В меню фигурирует гибридный CR-V, однако в рейтинг Car and Driver попал паркетник с 1,5-литровой «турбочетверкой» (193 л.с.), вариатором и полным приводом. Недорогой набор решений пусть не на все времена, но как минимум на обозримое будущее. 
© Motor.ru

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Плюсы: «Достойная управляемость, превосходное качество сборки, щедрый набор систем помощи водителю».Минусы: «Ускорение не вдохновляет, скучный интерьер, средненькие технологии в салоне».Вердикт: «Крепкий, удобный и надежный CR-V — победитель в своем классе».
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Плюсы: «Достойная управляемость, превосходное качество сборки, щедрый набор систем помощи водителю».Минусы: «Ускорение не вдохновляет, скучный интерьер, средненькие технологии в салоне».Вердикт: «Крепкий, удобный и надежный CR-V — победитель в своем классе». 
© Motor.ru

США — страна исключительно больших автомобилей лишь в старых фильмах и стереотипах. Которые разбиваются о железный факт: Honda CR-V — самая востребованная машина в штатах Коннектикут, Иллинойс, Индиана, Мэриленд, Нью-Йорк, Огайо и Южная Каролина. Про Toyota RAV4 скромно умолчим. А вы думали, в киношную сказку попали? Американцы люди прагматичные, поэтому часто предпочитают компактный многоцелевой формат. На американском рынке обитают десятки таких паркетников, и почти все они прошли через суровые, но справедливые тесты авторитетного журнала Car and Driver. По итогам испытаний составлен масштабный рейтинг. Нам же интересны лучшие из первой десятки.

Автоэксперт
Фото
Honda CR-V
Toyota RAV4
Toyota
Honda