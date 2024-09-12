Лучшие компактные кроссоверы Америки

Mazda CX-5 (9 баллов из 10). Вот, что значит хорошая вещь: CX-5 второго поколения выпускается с 2016 года, но возраст не помеха для высокой строчки в рейтинге. С недавних пор в гамме присутствует CX-50 (о ней мы расскажем дальше), но старая Mazda еще в соку! Она неотразима, показывает отличные манеры и достаточный внутренний объем. Шестиступенчатый «автомат» ее не портит. С топовым 2,5-литровым наддувным двигателем (260 л.с.) спринт до 97 км/ч (60 миль/ч) занимает 6,2 секунды.