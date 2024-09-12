Большой тест-драйв нового рамного внедорожника Haval H5

Haval H5 второго поколения, впервые анонсированный для России ещё год назад, наконец-то до нас добрался. И он — гигантский! Это самый крупный легковой автомобиль марки: от носа до хвоста тут почти 5,2 метра при колёсной базе 3140 миллиметров. То есть новинка более чем на полметра длиннее своего предшественника! Итак, большой рамный внедорожник с подключаемым полным приводом, который предлагается как с бензиновым мотором, так и с дизелем. Звучит интересно? Разбираемся, каков этот автомобиль в деле.

© Motor.ru

По большому счёту, новый Haval H5 представляет собой пассажирскую версию пикапа Poer King Kong, который по своим размерам ещё больше. Внедорожнику от него досталась рамная конструкция, линейка силовых агрегатов, оформление передней части кузова, включая Х-образные выштамповки на боковинах, а также почти весь интерьер целиком.

© Haval

Кроме того, с грузовичком у нового Haval H5 схожа величина дорожного просвета (200 миллиметров), углы въезда и съезда (25 и 22 градуса соответственно) и близок показатель глубины преодолеваемого брода — 600 миллиметров для внедорожника и 500 миллиметров для пикапа.

Система полноприводной трансмиссии тоже ничем не отличается: она жёстко подключаемая, с понижайкой, раздаткой BorgWarner и механической блокировкой заднего дифференциала, которая задействуется автоматически. При этом никаких электронных программ выбора режимов движения — ни по бездорожью, ни по асфальту — нет. Всё максимально просто.

© Haval

© Haval

Единственное заметное различие заключается в подвеске. Если спереди всё такая же независимая пружинная конструкция с двойными поперечными рычагами, то сзади вместо рессор появился неразрезной мост с рычагами, пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Что касается двигателей, то тут на выбор предлагается два двухлитровых агрегата — бензиновый и дизельный. Первый выдаёт 200 лошадиных сил (380 Нм доступны с 1800 об/мин), а второй — 150 сил (400 Нм доступны с 1400 об/мин). В отличие от пикапа, для внедорожника не доступна механическая коробка передач. Для обеих версий трансмиссия одна — восьмиступенчатый автомат ZF, способный «переваривать» до 500 Нм.

© Haval

Второе главное отличие от Poer King Kong заключается в том, что для дизеля на внедорожнике предусмотрен впрыск синтетической мочевины Ad Blue, которая улучшает показатели экологичности. Её раз в определённые промежутки времени (зависит от условий эксплуатации и стиля езды) придётся доливать через отдельную горловину, расположенную под одной крышкой рядом с топливной. Для работы системы в холода предусмотрен подогрев магистрали, который задействуется автоматически.

И это, пожалуй, единственная сложность, с которой может столкнуться владелец. В остальном новый Haval H5 довольно прост — достаточно заглянуть внутрь. Интерьер за счёт разнофактурных вставок выглядит интересно, но на самом деле выполнен из весьма бюджетных материалов. Весь салон отделан жёстким пластиком, у руля нет регулировки по вылету, зеркала в противосолнечных козырьках лишены подсветки, у водительского сиденья нет настройки угла подушки и поясничного подпора, а у пассажирского кресла даже в топовой комплектации не будет электроприводов.

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

Приборная панель «маскируется» под полностью электронную, но представляет собой три отдельных экранчика с единственным цветным 3,5-дюймовым дисплеем борткомпьютера. Удивляет наличие в таком большом (и недешёвом) автомобиле однозонного климат-контроля, но вот подогревы всех сидений, лобового стекла, руля и форсунок омывателя — это большой плюс.

© Haval

Мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном выглядит приятно, работает быстро и радует наличием протоколов Apple CarPlay и Android Auto, но, правда, количеством различных тонких настроек не блещет. Также отдельно хочется похвалить интерьерщиков за то, что не стали переносить включение подогрева сидений в интерфейс комплекса — механические клавиши всегда будут удобнее.

© Haval

Простор на втором ряду просто царский, что не удивительно для автомобиля с такой колёсной базой. Третий ряд для модели не предусмотрен даже на китайском рынке, поэтому сиденья здесь не регулируются в продольном направлении, но спинки можно немного откинуть. При всём гигантском запасе свободного пространства для людей любого роста, очень расстраивает отсутствие центрального подлокотника. Да и ещё один USB-порт тоже было бы неплохо добавить.

© Haval

© Haval

Но вот где Haval H5 безоговорочно выигрывает у своих конкурентов, так это в объёме багажника: под оконную линию выходит 700 литров! А при сложенных задних сиденья количество свободного пространства в отсеке увеличивается до 2116 литров.

© Haval

© Haval

При этом получается ровный пол длиной 1,92 метра — идеальное спальное место! Поэтому среди дилерских аксессуаров появится матрас под этот размер. Кстати, рулонную шторку в багажник тоже придётся докупать отдельно — ни в одну комплектацию она не входит, хотя крепления под неё предусмотрены.

© Haval

© Haval

В движении внедорожник оставляет приятное впечатление. H5 в топовой комплектации оснащается электроусилителем («в базе» — гидроусилитель) и только такие машины были представлены на тесте. В этом случае на руле есть небольшое синтетическое усилие, но обратная связь неплохая — рулится автомобиль очень понятно и прогнозируемо, особенно учитывая исполинские габариты и массу (более 2,2 тонны). На прямой Haval стабилен, не пугает чрезмерными кренами кузова в поворотах и в целом хорошо контролируется.

© Haval

У подвески — отличный запас энергоёмкости. По проселочной дороге и гравийке можно ехать очень активно, притормаживая лишь перед совсем крупными ямами. При этом автомобиль почти безразличен к мелочёвке, мягко отрабатывает большинство неровностей загородных магистралей и второстепенных асфальтовых дорожек, но оказывается чуть жестковат на острых стыках. Правда, не до такой степени, чтобы это хоть как-то существенно отразилось на комфорте пассажиров.

© Haval

© Haval

Тяги у обоих моторов достаточно, но с бензиновым мотором внедорожник едет интереснее: до «сотни» он разгоняется за 10,8 секунды против 12,8 секунды у дизельной версии. Тарахтение двигателя на «тяжёлом топливе» при интенсивном ускорении чуть более навязчиво слышно в салоне, чем с «бензинкой», но такой автомобиль позволяет ехать плавнее и деликатнее за счёт более размеренного отклика на нажатие правой педали. На этой же версии удобнее контролировать тягу при передвижению по сложному бездорожью.

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

Бензиновый автомобиль бодрее реагирует на нажатие педали газа и в целом позволяет ехать более активно. При этом коробка передач настроена отлично в обоих случаях — ни единой серьёзной претензии к ней не возникает. Отсутствие спортивного (или даже экономичного) режима непривычно, хотя с другой стороны это только упрощает твоё взаимодействие с автомобилем: просто включил «драйв» и поехал. Что может быть ещё менее замороченное?

© Haval

© Haval

С прайс-листами Haval H5 тоже разобраться несложно: по две одинаковых комплектации для бензиновой и дизельной версии.

Базовый вариант Elite стоит 3 699 000 рублей и 3 999 000 рублей для бензиновой и дизельной машины, а топовый Premium — 3 999 000 и 4 299 000 рублей соответственно.

© Haval

В стандартное оснащение входят четыре подушки безопасности, светодиодные фары и фонари, датчики света и дождя, мультимедийная система с Android Auto и Apple CarPlay, климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, механическая регулировка передних сидений, отделка салона искусственной кожей, задний парктроник, система кругового обзора, а также подогревы всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

© Haval

В топовую комплектацию добавится панорамная крыша, шторки безопасности, фиксированные подножки, автозатемняющееся зеркало заднего вида, электрорегулировки водительского кресла, адаптивный круиз-контроль, шесть динамиков аудиосистемы (вместо четырёх), электропривод двери багажника, 18-дюймовые колёса (вместо 17-дюймовых), а также расширенный набор электронных ассистентов.

У Haval получился простой, понятный и очень просторный автомобиль без особых выкрутасов, который (в том числе, за счёт комфортной подвески) отлично выполняет свою основную задачу — просто ездить. И если вы частенько выбираетесь куда-нибудь далеко большой компанией, особенно если там дорожное покрытие оставляет желать лучшего, то к этой машине точно можно присмотреться.