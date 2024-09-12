Что такое страховка без выплат и почему не стоит ее покупать

С каждым годом страховка ОСАГО дорожает, и автомобилисты ищут способы на ней сэкономить. И здесь подворачиваются предложения в интернете, обещающие более дешевый ОСАГО, но без страховых выплат. Что такое страховка на машину без выплат, чем она отличается от обычной и почему не стоит ее покупать, расскажем в материале.

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Что такое ОСАГО без выплат

Страховка ОСАГО без выплат – это недействительный полис ОСАГО, который продают недобросовестные посредники под видом сайтов для подбора страховок или частных агентств. Они указывают в объявлениях низкую цену полиса и обещают, что страховка для передвижения без выплат официальная – после оформления она появится в базах ГИБДД и Российского союза автостраховщиков (РСА).

В отличие от оригинального полиса, подделка оформляется по ненастоящим данным автовладельца. Настоящие сведения – только VIN и госзнак машины, по которым ГАИ проверяет авто онлайн. Получить возмещение убытков в ДТП по такому полису нельзя – свою и чужую машину придется ремонтировать самостоятельно. Будут и другие негативные последствия, о которых расскажем далее.

Как делают страховку без выплат

Сайты агентов, предлагающих полис ОСАГО без выплат, применяют такую схему оформления поддельного полиса. В страховой фирме запускается процедура оформления страховки, но вводятся лишь реальные VIN и госномер машины. Остальные данные берутся из базы таким образом, чтобы по итогу получилась минимальная страховая премия.

Автовладельцам говорят, что страховка авто без выплат безопасна, с ней можно зарегистрировать машину в ГИБДД, проехать под камерами и пройти контроль ГАИ на дороге – проблем не будет. Минус лишь в том, что нельзя получить компенсацию при ДТП. Но все не так просто.

Дело в том, что проверка по базе показывает не только номер страхового соглашения, VIN и госзнак авто. Также отображается ФИО владельца и наименование страховой фирмы. Фальшивку сразу раскроют, и у водителя начнутся проблемы.

Есть и более качественные подделки, содержащие реальную информацию об автовладельце, но стоят они дороже – 4000-5000 рублей. Такая страховка ОСАГО без выплат способна пройти проверку ГАИ на дороге, но по ней невозможно возместить убытки потерпевшего в ДТП.

Зачем автовладельцы покупают страховку без выплат

Автомобилисты приобретают полис ОСАГО без выплат по ряду причин:

Из-за желания сэкономить. Подделка стоит на 1000-2500 рублей дешевле оригинального полиса автогражданки.По незнанию или ошибке. В попытке найти самую дешевую страховку автовладелец заходит на сайт мошенников, приобретает ОСАГО по низкой цене и не подозревает, что это подделка. О фальшивке он узнает, когда попадает в ДТП.Из расчета на то, что подделку не выявят. Недействительные ОСАГО часто приобретают перекупы, чтобы поставить по ним машину на учет.

В любом случае покупатель идет на нарушение закона и большой риск.

Что будет, если купить страховку без выплат

Покупка поддельной страховки обернется для автовладельца следующими последствиями:

ОСАГО аннулируют. Этот вариант самый мягкий из возможных последствий. Автовладелец потеряет только сумму, за которую купил фальшивку.Назначат штраф 800 рублей за отсутствие действующей автогражданки (ч. 2 ст. 12.37 КоАП).Накажут за подделку документов. Это может быть штраф на сумму до 80 тыс. рублей или размер дохода за полгода, арест на период до 6 месяцев, исправительные работы до двух лет или обязательны работы до 480 часов (ч. 5 ст. 327 УК РФ).

Уголовная ответственность наступает не всегда. Если водитель сможет доказать, что не знал, что покупает подделку, ему грозит только штраф. Но если в суде докажут, что автомобилист умышленно приобрел фальшивый документ, есть риск получить уголовное наказание.

Не стоит забывать, что в случае аварии автовладелец со страховкой для передвижения без выплат не получит страховое возмещение. Свое авто и машину потерпевшего он будет ремонтировать самостоятельно.

Попал в аварию с полисом без выплат: кто будет платить за ущерб?

Если водитель с ОСАГО без выплат станет виновником аварии, страховая фирма ничего не заплатит потерпевшему. Все расходы лягут на плечи виновного в ДТП.

Если владелец фальшивки – потерпевший в ДТП, он получит возмещение убытков по полису виновной стороны. Это в случае, если у виновника оригинальная действующая страховка. В противном случае придется взыскивать ущерб с виновной стороны через суд.

Кроме того, если хоть один из участников аварии имеет поддельный полис, ДТП нельзя будет оформить по европротоколу – придется вызывать ГАИ.

Таким образом, покупка фальшивой страховки – это выброс денег на ветер. Она не работает и может доставить массу неприятностей с полицией, если вскроется факт подделки.

Как купить ОСАГО дешевле законными способами

Есть несколько способов приобрести автогражданку дешевле:

Соблюдать правила и избегать ДТП. Тогда коэффициент бонус-малус (КБМ), присваиваемый за безаварийность, будет снижаться, а ОСАГО – дешеветь.Не вписывать в полис водителей-новичков и лиц, у которых высокий КБМ. Если же необходимо учесть такого человека в страховке, можно попробовать купить неограниченный ОСАГО. Иногда это бывает дешевле. Такой полис позволит передавать управление машиной всем, у кого есть права нужной категории.Найти страховую фирму с самым дешевым полисом.

Это можно сделать через агрегатор «Автокод ОСАГО». Он показывает предложения от ведущих страховщиков и позволяет оформить ОСАГО онлайн с выгодой до 5 500 рублей. Полис покупается на сайте страховщика, средства переводятся на сайт компании. Оформленный полис приходит на е-мейл и сразу начинает отображаться в базе РСА.Покупать ОСАГО только на тот период, в который используется машина. Например, если автовладелец ездит на авто на дачу в летне-весенний период, можно купить полис на полгода, и он будет дешевле, чем годовая страховка.

Чтобы не напороться на сайты мошенников, рекомендуем приобретать автогражданку в офисах, на сайтах страховых фирм или через проверенные онлайн-агрегаторы.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли получить выплаты, если нет ОСАГО или потерпевший не застрахован?

Да, можно. Потерпевший получает возмещение по полису виновной в ДТП стороны. Выплату производит страховая фирма виновника происшествия. Если же автогражданки нет у виновного, то потерпевшему придется обращаться в суд, чтобы взыскать убытки.

Как сделать страховку дешевле, если нет стажа?

Есть только один способ сделать страховку дешевле для водителя-новичка – соблюдать правила и избегать ДТП. С каждым годом безаварийного вождения КБМ будет понижаться, как и КВС, а покупка полиса обходиться дешевле.

Кому выплачивает ОСАГО?

По автогражданке ущерб возмещают потерпевшей в аварии стороне. Виновный в ДТП ремонтирует свою машину за собственные средства.