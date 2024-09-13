Пользователи Авито Авто в Москве смогут получить первый отчет Автотеки бесплатно

Автотека, сервис онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), предоставит бесплатно первый отчет при выборе транспортного средства с пробегом в Москве. Это позволит покупателю минимизировать риски при покупке машины и сделать правильный выбор с учетом всех данных о заинтересовавшей его машине.

Автотека содержит большую базу данных об авто с пробегом. В отчет включена информация об автомобиле по 25 параметрам, включая пробег, историю публикаций на Авито Авто, комментарии и фотографии от пользователей, которые сами осматривали этот автомобиль. Также сервис предоставляет данные о том, использовался ли автомобиль в такси и каршеринге, были ли по модели отзывные кампании и пр. Автотека собирает данные от 2 300 дилерских центров и 500 сервисов техобслуживания, информацию о текущем состоянии авто, если проводилась его компьютерная диагностика в сети техцентров FitService. При этом список источников и партнеров, предоставляющих данные, постоянно расширяется. Так, в отчеты теперь включены данные о повреждениях автомобилей, попадавших в ДТП, о состоянии здоровья водителей и пассажиров, а также об участии в зарубежных аварийных аукционах.

Такой объем информации в отчете делает Автотеку востребованным сервисом для проверки авто. По данным опроса, проведенного агентством «Автостат», 78% респондентов, проверяющих историю автомобиля с помощью онлайн-сервисов, отдают предпочтение именно Автотеке*.

*Исследование «Сервисы для проверки истории автомобилей»