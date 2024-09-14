Россиянам дали советы по покупке автомобилей в связи с подорожанием

Автомобильный эксперт Владимир Сажин в интервью с ОСН поделился советами по грамотной купле-продаже подержанного автомобиля в условиях подорожания.

Так, по его словам, не следует торопиться продавать машину перекупщикам, так как они будут стремиться приобрести ее по минимальной цене и продать гораздо дороже. Любая машина со временем найдет своего покупателя, пояснил специалист.

Эксперт отметил, что покупка автомобиля должна быть тщательно обдуманным шагом. По его словам, новый владелец должен быть готов к обслуживанию и ремонту. Автомобилист должен выбрать более надежную машину либо готовиться к частым проблемам с новыми китайскими машинами.

До этого эксперты агентства J.D. Power заявили, что качество китайских автомобилей за последние годы повысилось.

Уровень качества авторы исследования измерили параметром PP100 (problems per 100), обозначающим количество заявленных проблем на 100 опрошенных.

Лидером рейтинга среди китайских автомобилей стала Chery с результатом 203 РР100. Качество выше среднего также показали автомобили Geely (204 PP100) и GAC (206 PP100). В конце списка уровня удовлетворенности клиентов качеством находятся FAW, Haval, Venucia.

Для сравнения, у BMW по итогам опроса — 213 PP100, а у Audi и Mercedes-Benz — 215 PP100.

Ранее стали известны машины, которыми больше всего довольны их владельцы.