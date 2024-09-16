Правительство Италии назвало абсурдом план отказа от ДВС в Европе. Портал Automotive News процитировал Жильберто Пичетто Фратина — министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии. Чиновник дал понять: грядущий европейский запрет двигателей внутреннего сгорания [с 2035 года] должен быть изменён, поскольку концепция провалилась, а план тотальной электрификации ЕС «совершенно абсурден» и зашёл слишком далеко.

© Motor.ru

Итальянские чиновники полагают, что стратегия должна отражать изменившиеся реалии автомобильного рынка. Производство в Евросоюзе падает, спрос на электромобили без господдержки оставляет желать лучшего, поэтому план на 2035 год следует пересмотреть раньше, чем планировалось. Министр промышленности Италии Адольфо Урсо и вовсе заявил, что спорный регламент нужно скорректировать в 2025 году, иначе европейский автопром рухнет.

Предложение итальянских властей подрывает саму суть Евросоюза: чиновники предлагают странам самостоятельно решать, когда вводить запрет двигателей внутреннего сгорания. Также в Италии хотят самостоятельности в вопросах регламента выбросов углекислого газа. Однако такой подход Еврокомиссия точно не поддержит, ведь для каждой страны автомобили придётся сертифицировать отдельно, что неизбежно приведёт к росту расходов.

Впрочем, почти все ведущие автоконцерны уже скорректировали программу электрификации: жизненный цикл двигателей внутреннего сгорания продлили в Mercedes-Benz, Volkswagen, General Motors и даже Volvo. Поскольку именно топливные автомобили «делают кассу» в Европе, подход итальянцев наверняка поддержат в соседних Франции и Германии.