Эксперты назвали главное преимущество китайских авто перед «старыми» автопроизводителями

Китайские автопроизводители быстро завоевывают мировой рынок электромобилей, вытесняя крупные западные бренды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на таблоид Telegraph.

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Эксперты отметили, что если недавно на китайском рынке доминировали иностранные марки, то с появлением Tesla и развитием местных производителей электромобилей все изменилось. Так, молодое поколение китайских потребителей стало отдавать предпочтение отечественным брендам, пишет издание.

В свою очередь западные автоконцерны оказались не готовы к такому развитию событий на рынке. Из-за натиска китайского автопрома, многие компании сокращают свое производство в Китае и несут убытки. А китайские компании, такие как BYD, наращивают продажи и выходят на мировой рынок.

Главное преимущество китайских электромобилей — низкая цена при достаточно высоком качестве. Это обеспечивается развитой производственной базой и государственной поддержкой отрасли.