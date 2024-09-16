Страховщики против сотрудничества с водителями Kia и Hyundai из-за угонов

Автомобили Kia и Hyundai стали центром внимания угонщиков, что вызвало серьезные беспокойства среди страховых компаний в США. В связи с растущим количеством угонов, страховые агентства начали отказывать в оформлении или возобновлении полисов на эти марки или же значительно повышать стоимость страхования, пишет SPEEDME.RU.

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Даже несмотря на введение производителями программных обновлений и улучшенных антиугонных систем, многие автовладельцы откладывают установку этих защитных мер. Hyundai и Kia активно предлагают своим клиентам бесплатные обновления ПО и специальные услуги по установке защитных систем, однако эти меры пока не смогли остановить волну угонов. Из-за этой проблемы страховые премии для владельцев таких автомобилей растут, а полиция рекомендует использовать дополнительные механические средства защиты, такие как блокираторы руля и отслеживающие устройства.

Несмотря на эти предосторожности, угонщики часто просто разбивают окна, ставя владельцев перед фактом необходимости ремонта даже в случае неудачной попытки угона, что еще больше усугубляет ситуацию с соответствующими страховыми исками. Hyundai и Kia продолжают бороться с проблемой, но пока общее сопротивление со стороны владельцев и ограниченное внедрение защитных технологий оставляют автомобили под угрозой.