Что означает дорожный знак 6.13 «Километровый знак»

Вы наверняка встречали на дороге синий знак с цифрами. Это знак 6.13 – километровый знак. Рассказываем, что он означает, где устанавливается и существуют ли штрафы за нарушения в его зоне действия.

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Дорожный знак 6.13

Знак 6.13 – это информационный дорожный знак. Как и другие указатели данного семейства, он представляет собой табличку с синим фоном и белыми цифрами внутри. Цифры – это расстояние, указанное в километрах.

Также на табличку может быть нанесено название организации, которая владеет трассой.

Что значит знак 6.13

Преодолевая расстояние из пункта А в пункт Б, водители и пассажиры хотят знать, сколько им еще ехать. Километровый знак отвечает на данный вопрос. На нем указано расстояние, которое вы уже проехали от начала дороги. То есть знак 6.13 – это ориентир в пути, сообщающий о пройденном расстоянии.

Если трасса федеральная, отсчет километража ведется от отправной точки. Например, трасса М7 берет свое начало от Москвы. Если же дорога региональная, то расстояние считают от административного центра региона.

Метки на трассах отсчитываются от Главпочтамтов. Это древняя традиция, уходящая к временам, когда междугородние экипажи отходили от почтовых станций. Поэтому было принято начинать отсчет расстояния от этих объектов.

Нулевой километр России расположен в центре столицы – перед Воскресенскими воротами в небольшом переходе, между Красной и Манежной площадью.

Как узнать, где начало и конец дороги

Каждая дорога в России имеет свой номер, состоящий из буквы и цифр. Чтобы оповестить автомобилистов, по какой дороге он движутся, дорожники используют знаки 6.14.1 и 6.14.2. Зеленый цвет таблички указывает на автомагистраль.

Отсчет километража начинается с населенного пункта, который утвержден началом данной дороги, и заканчивается в населенном пункте, утвержденном конечным пунктом.

Так, трасса Москва-Беларусь имеет название М1. Она берет начало от пересечения Можайского шоссе и МКАД. Дорога Москва-Новороссийск называется М4 «Дон», а Москва-Санкт-Петербург – М10. Под этими номерами автодороги нанесены на дорожные карты и атласы.

Где устанавливается километровый знак

Дорожный знак 6.13 «Километровый знак» применяют для указания расстояния от места его установки до начального или конечного пункта дороги и устанавливают через 1 км.

Знак на дорогах с разделительной полосой устанавливают посередине разделительной полосы или с правой стороны дороги для каждого направления движения.

Если трасса имеет ограждение, располагающееся по оси проезжей части, километровый знак ставят посередине автодороги внутри ограждения или справа у трассы в каждую сторону.

Если автодорога широкая (с пятью и более полос) и на ней нет разделительной полосы, знак 6.13 устанавливают справа у трассы в каждую сторону.

Автодороги с четырьмя и менее полосами без разделительной полосы оборудуются знаком лишь с одной стороны.

Знаки 6.13 для разных направлений вешают на один остов оборотной стороной друг к другу.

Штрафы за дорожный знак 6.13

Информационный дорожный знак 6.13 ничего не запрещает и не предписывает, а значит, и штрафов за него нет. В поездках на дальние расстояния можно получить наказание за другие нарушения ПДД. Поэтому будьте осторожны и соблюдайте Правила:

не превышайте скоростные ограничения;

следуйте правилам обгона;

соблюдайте требования знаков и разметки и т. д.

Если считаете, что нарушили ПДД в дороге, проверить штрафы ГИБДД по госномеру автомобиля вы сможете через «Автокод». Данные подгружаются за несколько секунд. Если штрафы имеются, по ним можно сразу произвести оплату.

После проведения платежа на ваш е-мейл придет банковская выписка, данные уйдут в ГАИ.