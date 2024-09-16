Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин прокомментировал новые инициативы Минтранса, направленные на регулирование движения лиц на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Ранее сообщалось, что в России для пользователей электросамокатов и других СИМ могут ввести ограничения на скорость до 10 км/ч вблизи пешеходов. Проект нового постановления, разработанный Минтрансом, уже опубликован на официальном портале. В пояснительной записке говорится, что важно учитывать негативное восприятие СИМ на тротуарах, поэтому установление четких правил передвижения поможет снизить риски столкновений и улучшить комфорт пешеходов. Кроме ограничения скорости, Минтранс хочет уточнить, что такое СИМ, а также ввести правила для их остановки и стоянки. Ведомство также планирует ввести понятие «лицо, использующее СИМ», что позволит применять к ним правила дорожного движения и накладывать административные штрафы за их нарушение. Также Минтранс предложил ставить на учет электросамокаты, электровелосипеды и мопеды, так как они имеют схожие характеристики с СИМ.

Минтранс находится в русле тех предложений, которые Национальный автомобильный союз вместе с группой депутатов Госдумы выдвигал еще два года назад. Несмотря на это, мы не можем поддержать обозначенные инициативы, поскольку прекрасно понимаем, что главным залогом успеха соответствующей реформы является легкость регистрации СИМ. Люди должны иметь возможность с легкостью и удобством зарегистрировать свои электросамокаты, чтобы в последствии для их контроля можно было использовать не только сотрудников полиции, но и камеры фотовидеофиксации. При этом Минтранс пошел по пути предельного усложнения данной процедуры. Так, в ведомстве предлагают ввести не только номера для СИМ, но и QR-код, который каждый пользователь должен будет наклеить на свой самокат и лишь нему допускать собственную поездку. Кроме того, предлагается устанавливать на самокаты «невиданные устройства с позиционированием», после чего будет можно выезжать. Естественно, никто из пользователей СИМ в реальности этого делать не будет. В итоге реформа будет «выброшена в корзину». Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

Реализация предлагаемых мер вместе с тем может привести к необоснованному расходованию бюджетных средств, считает Шапарин.

«В корзину также могут быть выброшены сотни миллионов рублей государственных денег, которые будут потрачены на какую-то систему, которая должна будет все это администрировать. При этом мы в НАС ранее предлагали создать этот простейший реестр на базе Госуслуг и, соответственно, дополнительно не трать государственные деньги, ведь все уже и так имеется», - заявил общественник.

Собеседник отметил, что инициативы ведомства предполагают подключение средств индивидуальной мобильности к государственной системе экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

«Система ЭРА-ГЛОНАСС здесь не сделает ровным счетом ничего, поскольку она очень сильно сбоит в городах. Так, если она указывает геолокацию с ошибкой в 300-500 метров, то считается, что вам повезло. Кроме того, все прокатные самокаты используют гораздо более совершенные технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT), которые позволяют и ограничивать и скорость СИМ, и устанавливать зоны их передвижения, и много чего еще. А новые системы будут стоить немало, и никто в своем уме их устанавливать на свою технику не будет», - заключил эксперт.

Ранее кикшеринговый сервис Яндекс Go впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю за передачу арендованного электросамоката троим несовершеннолетним.