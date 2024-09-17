Азартнее Toyota Camry и мягче Kia K5: тест-драйв нового седана Geely Preface

Японские и европейские седаны бизнес-класса хоть и уступали в популярности кроссоверам, но все же были очень востребованы у нашего покупателя. В 2022 году в России официально не представили ни одной новинки в этом типе кузова, однако затем процесс пошел. В продаже появились Dongfeng Aeolus Shine Max и седаноподобный лифтбек FAW Bestune B70, но их покупают ни шатко ни валко. Самым же популярным в сегменте стал Chery Arrizo 8, и теперь у него появился очень серьезный соперник.

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Имя Preface впервые прозвучало в 2020 году, и если вы пропустили этот дебют, то ничего удивительного: на тот момент в России Geely Preface представлен не был, да и на слуху были совсем другие имена. Теперь, когда «параллельную» Toyota Camry китайской сборки торгуют за пять миллионов, автомобилистам и таксопаркам волей-неволей приходится искать альтернативы. С тех пор Geely успела радикально перекроить Preface, и именно эта машина образца середины 2023 года теперь официально пополнила российский модельный ряд. Да еще как перекроить –народ на машину сворачивает головы!

Во многом дело, конечно, в цвете: в тени тестовый Preface модно-серый, а на солнце металлик Diamond Purple вдруг начинает светиться фиолетовым. Ну и дизайн знатный: убери все шильдики, и дерзкий и одновременно не вычурный седан вполне можно представить с эмблемой Infiniti или даже Jaguar. Настоящий «pretty face»! Возможно, на это и намекали, выбрав имя Preface? Хотя переводится название как «предисловие»: прозаичнее, но зато чувствуется какая-то интрига.

Preface – машина крупная, почти 4,8 метра в длину, широкая и низкая, и сидишь за рулем, как в настоящем спортседане. Кто бы сомневался, что салон такой броской штучки встретит модным минимализмом. Перед глазами водителя цифровая комбинация приборов диагональю 10,2 дюйма и вертикальный планшет диагональю 13,2 дюйма. Как об интеллекте человека можно судить по грамотной речи и письму, так и подход производителя к клиенту и собственному продукту нетрудно оценить по русификации меню. В данном случае все четко: никакого корявого гугл-перевода и нелепых сокращений я не заметил.

Быстродействие тачскрина, графика, логика меню – на высоте.

Зазеркалье

А вот в части эргономики логика как раз подводит. Взять кнопки стеклоподъёмников: они тут вертикальные, и если вам привычно тянуть клавишу вниз и на себя, чтобы опустить стекло, то в Preface все наоборот. Дальше – больше. Кому-то явно не дают покоя лавры Tesla, иначе как объяснить увлечение китайских компаний переносом управления зеркалами на руль? За время теста я так и не привык к алгоритму: сначала нужно вызвать «зеркальное» меню кнопкой на руле, потом выбрать нужное зеркало и уже после нажатием кнопок по бокам от граненого барабанчика на ступице отрегулировать зеркала по горизонтали, а самим барабанчиком – по высоте.

После зеркал уже не удивляет ничего. Спрятанный слева от руля электромеханический ручник? Да ерунда. Вынесенное на правый подрулевой рычажок управление трансмиссией? Пусть будет так. Омыватель стекла и управление дворниками, совмещенные на левом подрулевом с поворотниками? Этим же рычажком, если что, мигаем дальним? Окей. Серфинг по меню ради принудительного включения или выключения габаритов и ближнего света? Да ерунда, так даже интереснее! У меня только один вопрос: зачем? Как оптимист, для себя я нашел во все этом единственный плюс: для развития мелкой моторики и профилактики Альцгеймера такие квесты, пожалуй, полезны.

А что это за нашлепка за козырьком панели приборов? Тут явно все готово под установку проекции на лобовое стекло, но в списке опций ее нет. Как нет и панорамной крыши и беспроводной зарядки. Не думаю, что все это радикально повысило бы цену машины, а вот пару плюсиков в карму и аргументов «за» добавило бы точно.

Справедливости ради, если вы не против новых эргономических приключений и не нацелены на машину исключительно с люком, то ругать Preface в общем-то и не за что. Посадка в седане приятная и удобная, сиденье с нейтральным профилем вроде бы ненавязчиво фиксирует тело, но после нескольких часов не чувствуешь себя утомленным. Сюда бы подушку подлиннее, но к этой азиатской специфике производители нас уже приучили. Зато есть вентиляция!

Диапазон продольной регулировки руля достаточен для водителя любого роста и комплекции. Даже за крупным водителем остается вагон места для пассажиров второго ряда. Главное, чтобы он не опустил сиденья до упора вниз – так не останется места для ступней. Багажник тоже готов принять пару крупных чемоданов, ограничение здесь лишь по высоте проема. Интересно, что открывается багажник с улицы неприметной кнопкой на бампере, напоминающей датчик парктроника, а вот на ручке внутри багажника почему-то сэкономили.

Однозначный «лайк» седан получает за шумоизоляцию: даже на скоростях заметно за сотню и на шершавом покрытии можно общаться, не повышая голос, и различать все нюансы микса, благо аудиосистема Infinity демонстрирует отличную детализацию. Отдельное спасибо за динамики громкой связи в подголовнике, благодаря которым в движении прекрасно слышишь собеседника, и инстинктивно не возникает желание повысить голос. Для интеграции смартфона придется либо установить приложение AutoDo, либо ограничиться прослушиванием музыки по Bluetooth, поскольку Android Auto или Apple Carplay тут нет.

Европорода

В основе Preface – модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), которую седан делит с кроссоверами Volvo XC40 и Gelly Tugella. На мой вкус, это лучшая китайская «тележка» на рынке. Поэтому когда Preface, сочно взвизгнув шинами, влетел в первый быстрый поворот и точно прочертил задуманную траекторию, это было ожидаемо. Управлять машиной просто и приятно, особенно если выставить спортивный пресет электроусилителя. Примечательно, что и плавность хода на вполне достойном уровне. Чрезмерной мягкости не ждите, однако подвеска беззвучно и упруго отрабатывает неровности, и, в отличие от многих китайских оппонентов, в данном случае в настройках чувствуется породистость.

Бах! А это уже не подвеска: это я чиркнул днищем о кочку на знакомой загородной дорожке. Я уже и забыл про эту неровность, но Preface с дорожным просветом в 135 мм таких вещей не прощает. Так что летом стоит держаться подальше от бордюров, а что будет зимой, пока думать не хочется. В очередной раз включаем режим «оптимизм»: с сугробами как-нибудь справимся, зато в салоне не замерзнем. Preface даже в базовой комплектации греет руль, передние и задние сиденья, всю поверхность лобового стекла, ну и, естественно, внешние зеркала и заднее стекло.

Связка мотор-коробка – огонь. Под капотом у Preface стоит двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с., передающий крутящий момент в 325 Нм на передние колеса через семиступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями. За все время теста я так и не поймал этот тандем на несогласованности ни на одной из четырех предустановок (режимы Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный). Ни запаздываний в начале движения, ни откатываний при старте в горку, ни рывков. Мотор всегда подтыкает нужную передачу, отклик на педаль газа моментальный, так что выходить на обгоны одно удовольствие. При этом даже в бойком режиме езды средний расход не превышает 10 л. А поддать газу хочется! До сотни седан разгоняется по паспорту за 7,1 с, и в эту декларацию я охотно верю.

В активе Preface – системы активной безопасности и помощи водителю ADAS второго уровня, что означает помощь при движении по шоссе, автономное предотвращение столкновений и помощь при парковке. К адаптивному круиз-контролю у меня довольно распространенная претензия: даже минимально возможная дистанция до идущего впереди автомобиля великовата, поэтому нужно быть начеку. Если перед вами кто-то резко вклинится, то Preface не менее резко даст по тормозам. В остальном лепота: система работает в диапазоне от 0 до 150 км/ч и способна как полностью остановить автомобиль, так и автоматически возобновить движение. Осознание того, что на борту есть система предотвращения фронтальных столкновений, тоже греет, и не меньше «теплых опций».

А вот систему удержания в полосе я предпочел отключить. Хотя электроника и старается подруливать, получается это у нее неидеально. Седан немного плавает между штрихами разметки, и это в конце концов напрягает: ты постоянно чувствуешь корректирующие движения руля. И ладно бы руль можно было бы бросить, «раз ты такая умная»! Но ведь нет, Preface, естественно, тут же начнет призывать крепче держаться за баранку, а если предупреждение проигнорировать, включит аварийку и начнет замедляться.

Что почем?

Мотор и трансмиссии на Geely безальтернативны, на выбор покупателя лишь оснащение комплектаций Luxury и Flagship по цене 2 999 990 и 3 217 990 рублей. В первом случае у машины 17-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых, так что с точки зрения плавности хода эта версия, вероятно, предпочтительнее. Даже базовое оснащение щедрое: предложены полностью светодиодная оптика, отделка салона черной экокожей, аудиосистема с восемью динамиками, шесть подушек безопасности, системы курсовой устойчивости, антипробуксовочная и антиблокировочная с функцией электронного распределения тормозных усилий, помощи при экстренном торможении и при старте на подъеме. По умолчанию также идут полный пакет подогревов, камеры кругового обзора, водительское сиденье с электрорегулировками в шести направлениях плюс поясничного подпора, датчики дождя и света.

В версии Flagship появляются комплекс безопасности, включающий адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения и предотвращения фронтального столкновения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и ассистента движения по автомагистрали. Из опций комфорта добавляются премиальная аудиосистема уже с двенадцатью динамиками, включая установленные в водительский подголовник, вентиляция передних сидений, интеллектуальное управление дальним светом, электроприводы пассажирского сиденья.

Что же в сухом остатке? Пожалуй, Preface как никто в классе близко подобрался к покинувшему нас японо-корейскому лагерю бизнес-седанов. Если разобрать по винтикам именитых конкурентов, то окажется, что кто-то из них проигрывает «китайцу» по части мультимедиа, кто-то даже спасует в ездовых дисциплинах. В чем-то, конечно, уступит и Geely. Но с учетом разницы в цене в полтора-два миллиона в пользу Preface, еще и прикрытого официальной пятилетней гарантией, есть над чем подумать.