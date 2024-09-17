В Казани в ДТП пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы различной тяжести в результате столкновения автобуса и "Камаза" на перекрестке проспекта Победы и Оренбургского тракта в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

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"Четверо пострадавших, различной степени тяжести, доставлены в больницы Казани. Одному из пострадавших госпитализация не понадобилась", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, виновником аварии стал водитель большегруза, он не уступил дорогу общественному транспорту. В момент ДТП в салоне автобуса находились 30 пассажиров.