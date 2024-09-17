Россиянам назвали лучшие автомобили по соотношению цены и качества в 2024 году

В 2024 году рейтинг лучших автомобилей по соотношению цены и качества в России состоит полностью из китайских автомобилей. Об этом «Газете.Ru» рассказали автодилеры «Автодом».

«В списке лучших автомобилей по соотношению цены и качества представлены китайские кроссоверы и внедорожники стоимостью от 2,5 до 4 млн рублей. Россияне выбирают автомобили Chery, Geely, Haval и других брендов, в том числе модели Сhery Tiggo 7 Pro, Geely Tuggela, Omoda C5, Haval Jolion, Tank 300 и Jetour T2», — заявили в пресс-службе «Автодома».

В компании отметили, что доля машин из КНР на российском рынке в настоящее время составляет 57%. Лучшим автомобилем по соотношению цены и качества названа модель Haval.