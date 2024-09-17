Автоэксперт Пономарёв назвал причины поломки гидроусилителя машины

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал о причинах поломки гидроусилителя машины.

«В составе жидкости ГУР есть основа и присадки. Применяются три типа основы: минеральная, полусинтетическая и синтетическая. Например, синтетическая основа агрессивна для резиновых деталей, не предусмотренных для неё», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, уплотнители и шланги под воздействием такой основы начинают разрушаться, что может привести к возникновению течи, потемнению жидкости, а затем и к полному выходу гидроусилителя из строя.

Как отметил Пономарёв, при подборе жидкости для ГУР важно учитывать допуски производителя автомобиля.

Также жидкость должна иметь стабильную вязкость и защищать детали от коррозии. Кроме того, она не должна пениться.

Ранее директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов рассказал, можно ли проверить качество бензина.