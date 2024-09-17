Эксперты нашли лазейку, которой пользуются «обочечники»

Согласно пункту 1 статьи 12.15 КоАП РФ, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам [...] влечёт наложение административного штрафа. Его размер составляет 1500 рублей.

Как отмечает издание Naavtotrasse, сейчас патрули ДПС очень редко встречаются на российских дорогах, чем охотно пользуются любители объехать возникший впереди затор по полосе обочины.

Так как камеры, фиксирующие выезд за пределы полосы движения, отображаются специальными мобильными приложениями, включая навигационные, то наказания можно избежать.

Более того, даже если «обочечник» получит штраф, его размер составит 750 рублей, если внести деньги вовремя. И некоторые считают такое наказание платой за сэкономленное время.

Между тем, Quto опубликовал результаты сравнительного теста 16-дюймовых шипованных шин — это продукция марок Formula, Kumho, Linglong, Maxxis, Sailun, Triangle и Yokohama.