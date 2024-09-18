До 100 за три секунды. Семь самых быстрых автомобилей

Разгон до «сотни» меньше 3 секунд. 7 очень быстрых автомобилей. Спортивные автомобили производят во множестве стран мира. В автомобильном мире быть быстрым — значит уметь разгоняться как минимум до 300 км/ч или даже больше. Но ещё больше ценятся автомобили, которые быстро достигают высокой скорости. В последнее время в этом вопросе лидируют электрокары и гибриды. На передний план выходит высокий крутящий момент и показатели аэродинамики. Если бы существовала автомобильная Олимпиада, в которой машины соревнуются между собой в скорости, то свои страны представляли бы автомобили из нашего списка.

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Япония: Nissan GT-R Nismo

2,8 секунды до «сотни»

Гоночное подразделение японского производителя ласково называют «Годзиллой». Оно улучшило показатели и без того грозного флагманского спорткара. Чтобы уменьшить ускорение, до 98% мощности твин-турбо двигателя может быть направлено на задние колёса. А для прохождения поворотов мощность распределяется 50/50. Чтобы добиться результата всего в 2,8 секунды до ста, со стандартного GT-R пришлось сбросить лишний вес. Nismo заменил на облегчённые материалы бамперы, крылья, крышу и капот. А для улучшения прижимной силы добавился спойлер.

В итоге 600-сильный 3,8-литровый V6 достигает скорости 100 км/ч всего за 2,8 секунды.

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США: Chevrolet Corvette ZR1

2,7 секунды до «сотни»

Chevrolet Corvette ZR1 разгоняется до 346 км/ч. Его 5,5-литровый V8 выдаёт более 1000 л.с. И разгоняется до 100 км/ч всего за 2,7 секунды. Chevrolet переместил двигатель за спину водителя, объединил 1064 л.с. новой силовой установки LT7 меньшего объёма с аэродинамическим пакетом из углеродного волокна, чтобы автомобиль мог продолжать движение на высокой максимальной скорости и соперничать с лучшими в мире суперкарами.

Помимо умопомрачительных характеристик, Corvette ZR1 ещё отдаёт дань уважения богатой истории марки. Модель 2025 модельного года получила небольшое окно за водительской дверью. Такое же отверстие было у серийных Corvette времён Sting Ray в 60-х гг. Оно служит основой для углепластикового «позвоночника» автомобиля и даёт возможность заглянуть в моторный отсек.

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Германия: Porsche 911 Turbo S

2,3 секунды до «сотни»

Штутгартский производитель спортивных автомобилей, похоже, недооценивает твин-турбо версию своей флагманской модели. Porsche заявляет, что разгон до 100 км/ч занимает 2,7 секунды. Однако другие тесты доказали, что он гораздо быстрее, чем хотят признать его производители.

Внешность 911 Turbo S может показаться не очень современной в наши дни, но ретростиль — это особенность, которая придаёт автомобилю шарм. Помимо очень быстрого ускорения и высочайшего уровня управляемости, форсированный 3,7-литровый мотор на 640 л.с. способен разгоняться до 330 км/ч.

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Франция: Bugatti Chiron Super Sport 300

2,3 секунды до «сотни»

Французы, возможно, больше известны своими комфортабельными легковыми автомобилями и причудливым дизайном интерьер. Но один из главных автомобилей в мире построен в самом сердце Эльзаса. Bugatti — это рекорды скорости и стоимости. Chiron Super Sport 300 использует огромную мощь 16 цилиндров, чтобы срываться с места и достигать максимальной скорости в 490 км/ч. Chiron использует двигатель от 20-летнего Veyron, но производитель его обновил и облегчил, чтобы сделать современнее.

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Италия: Ferrari SF90 Stradale

2 секунды до «сотни»

SF90 Stradale — первый в истории подключаемый электрический гибрид от производителя из Маранелло. Ferrari утверждает, что SF90 разгоняется до ста за 60 миль/ч за 2,6 секунды, тесты показывают, что автомобиль на полсекунды быстрее.

SF90 Stradale может работать как гибрид с использованием четырёх двигателей. Суммарная мощность 986 л.с. Максимальная скорость составляет 340 км/ч. Всего создано 799 купе и 599 кабриолетов. И все они уже нашли своих владельцев.

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Китай: GAC Aion Hyper SSR

1,9 секунды до «сотни»

Китайский суперкар приводят в движение электромоторы с суммарной отдачей 1 224 л.с. Разгон до ста занимает меньше двух секунд. А максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Автомобиль представляет из себя двухдверное электрическое купе с обтекаемым дизайном и распашными дверями. Спереди у него L-образные фары и спортивный бампер с большими воздухозаборниками. Сзади — два тонких задних фонаря и активный спойлер. Ради снижения веса внешние элементы кузова выполнены из углеродного волокна.

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Хорватия: Rimac Nevera R

1,8 секунды до «сотни»

Самыми быстрыми автомобилями на протяжении последних десятилетий считались модели из Германии, Франции и Италии. А первые два места в нашем рейтинге заняли «китаец» и «хорват».

Ни один спортивный автомобиль не побил столько рекордов, сколько серийная модель от хорватского автопроизводителя электромобилей. Rimac побил в общей сложности 23 рекорда, включая время разгона до «сотни» и максимальной скорости для электромобилей — 412 км/ч.

Недавно была представлена новая версия Nevera R. Новая буква в названии обозначает Radical, Rebellious, Relentless — радикальный, мятежный, беспощадный.

Четыре мотора форсированы со 1914 л.с. у исходного купе до 2107 л.с., применена система управления вектором тяги нового поколения с изменёнными алгоритмами. По динамике R близка к неимоверно быстрой Nevera. Разгон до 100 км/ч у машин одинаковый. А вот дальше разрыв начинает постепенно увеличиваться. Ускорение с места до 200 км/ч занимает 4,38 секунды, а на упражнение «0-300» Nevera R тратит 8,66 секунды. Рывок со 100 до 200 км/ч — 2,46 секунды. Для сравнения, стандартный Rimac проделывает вышеописанное за 4,42, 9,22 и 2,59 секунды.