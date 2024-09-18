Что означает дорожный знак 1.8 «Светофорное регулирование»

На дорогах вам наверняка встречался знак со светофором в треугольнике. Это предупреждающий дорожный знак 1.8 «Светофорное регулирование». Рассказываем, что он означает, где устанавливается, какие правила проезда вводит, есть ли штрафы за нарушения в зоне его действия.

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Знак светофор в треугольнике – что значит?

Знак «Светофорное регулирование» указывает на приближение к участку дороги, пешеходному переходу или перекрестку, на котором движение регулируется светофором. Представляет собой схематичное изображение светофора на белом фоне с красной окантовкой.

Если дорожный знак «Светофорное регулирование» имеет желтый фон, как это изображено на картинке, значит, он временный, установленный на период проведения ремонта автодороги.

Что означает знак «Светофор в треугольнике» для автомобилистов? Он предупреждает о том, что впереди будет устройство, регулирующее движение на дороге. Чтобы успеть отреагировать на сигналы светофора, нужно скинуть скорость.

Где устанавливается дорожный знак «Светофор в треугольнике»

Чаще всего знак 1.8 встречается в небольших населенных пунктах с несколькими светофорами. В больших городах перекрестки, как правило, регулируются автоматически. Автолюбители готовы к появлению светофоров, и дорожникам нет смысла размещать перед каждым устройством соответствующий знак.

Зона действия знака «Светофорное регулирование»

Согласно ПДД, дорожный знак 1.8 размещают на следующем расстоянии до светофора:

50-100 м в населенном пункте; 150-300 м – вне населенного пункта.

Если знак расположен на другой удаленности от светофора, он сопровождается табличкой 8.1.1.

На ней указано расстояние до светофора.

Правила проезда под знаком «Светофорное регулирование»

Если вы видите дорожный знак 1.8 «Светофорное регулирование», значит, впереди будет устройство, регулирующее дорожное движение. Вам нужно сбавить скорость и следовать сигналам светофора. Как интерпретировать сигналы светофора, мы рассказывали в отдельном материале.

Если светофор не работает, пользуйтесь правилами проезда нерегулируемых перекрестков (глава 13 ПДД):

На неравнозначном перекрестке пропускайте транспорт, движущийся по главной дороге. Трамваи имеют первенство проезда перед обычным транспортом, движущимся в том же направлении или навстречу по равнозначной дороге. Если перекресток равнозначный, уступайте транспорту, движущемуся справа. При въезде на круговой перекресток пропускайте транспорт, который едет по нему. Если впереди затор, вам нельзя выезжать на перекресток. Поворачивая налево или направо, пропускайте людей, идущих по пешеходному переходу.

Если знак светофора в красном треугольнике изображен на желтом фоне, – он имеет приоритет перед стационарными знаками. Вам нужно ехать по сигналам светофора.

Есть ли штрафы за знак светофор

Предупреждающие знаки не вводят никаких запретов или предписаний для водителей – они лишь информируют о дорожной обстановке. Следовательно, наказания за знак светофор не будет.

Штраф назначат, если вы поедете на запрещающий сигнал светофора. По ч. 1 ст. 12.12 КоАП, вас оштрафуют на 1 000 рублей. В первые 20 дней оплата штрафов ГИБДД возможна со скидкой 50%. За повторный проступок штрафуют на 5 000 рублей или лишают прав на срок 4-6 месяцев.