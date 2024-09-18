Эксперт рассказал, как определять поломки машины по цвету дыма

Появление дыма из выхлопной трубы автомобиля может говорить об опасных неисправностях. Определять поломки машины по цвету выхлопов научил россиян директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, пишет «Газета.ru».

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Так, густой белый дым с характерным сладковатым запахом антифриза — признак попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

«Это, как правило, приводит к осмотру двигателя и заканчивается в лучшем случае заменой прокладки головки блока цилиндров, в худшем — всего блока, если треснула гильза», — пояснил Стрельбицкий.

Сизый дым с запахом горелого масла возникает из-за попадания масла в цилиндры. У этого есть несколько причин — выход из строя маслосъемных колпачков, износ поршневых колец или появление отверстия в поршне. По словам специалиста, это должно стать подовом для регулярной проверки уровня масла.

Черный дым с запахом несгоревшего бензина сигнализирует о проблемах с системой подачи топлива. В этом случае нужно срочно обратиться к специалистам для выявления причины и устранения неисправности. Вариантов может быть много — от поломок форсунок и датчиков до эксплуатации авто на некачественном топливе, предупредил Стрельбицкий.

Светлый неплотный дым без запаха обычно появляется в морозную или влажную погоду — это просто водяной пар, который конденсировался из воздуха и теперь переходит обратно в газообразное состояние. В этом случае нужно лучше прогреть двигатель, посоветовал автоэксперт.

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