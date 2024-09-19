Морские водоросли, куриный помет и другие странные виды автомобильного топлива

Текила, водоросли и фекалии. На чём могут ездить автомобили. Появление электромобилей стало результатом стремления человечества найти альтернативу обычному топливу. Но поиски аналога не ограничиваются одним лишь зарядом аккумулятора. Мы привыкли, что машины можно заправлять бензином, дизелем и водородом. Но топливные технологии гораздо разнообразнее и изобретательнее. От морских водорослей до куриного помёта — изобретательность источников топлива не знает границ.

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Фекалии

В 2021 году компания Urban Utilities, которая занимается очисткой сточных вод в Австралии, представила автомобиль Hyundai Kona Electric, работающий на электричестве, получаемом из человеческих фекалий. Компания, использующая этот автомобиль, заявила, что ежегодно экономит 1,7 млн долларов на эксплуатационных расходах.

Отходы перерабатываются в биогаз, который вырабатывает электроэнергию. Компания заявила, что ежедневные привычки одного человека могут генерировать достаточно электроэнергии, чтобы автомобиль проехал около 400 метров.

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Морские водоросли

Компания Mazda изучает способы сохранить двигатель внутреннего сгорания в условиях ужесточения экологических норм. Одна из идей — сделать топливо из морских водорослей. Это быстрорастущий и устойчивый ресурс, который можно собирать без пахотных земель и пресной воды. В сотрудничестве с Университетом Хиросимы Mazda проводит исследования, которые показывают, что биотопливо может значительно снизить выбросы углекислого газа.

Mazda не сообщает, когда такое топливо станет коммерчески доступным, но производитель уже тестирует технологию на гоночной трассе. Гоночный автомобиль Mazda2 Bio Concept работает на биодизеле, созданном из кулинарного масла и жиров микроводорослей.

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Текила

В середине 1950-х годов компания Chrysler исследовала возможность использования турбинных двигателей в автомобилях. Сейчас турбомоторы уже не являются чем-то уникальным. Но этот тип двигателя может работать практически на чёём угодно.

Интересную историю рассказал Леон Диксон из журнала Special Interest Autos, он был одним из свидетелей, документировавших проект турбинного двигателя Chrysler. Когда Chrysler Turbine Car в 60-х годах добрался до Мексики, президент страны захотел использовать текилу в качестве топлива. И на алкогольном топливе турбомотор работал без проблем.

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Жидкий азот

Когда жидкий азот нагревается, он быстро расширяется, создавая давление, которое можно использовать для двигателя. Эта концепция использовалась в различных экспериментальных автомобилях, демонстрируя их потенциал в качестве топлива с нулевым выбросом вредных веществ. В 1902 году среди таких автомобилей был Liquid Air, однако он не достиг коммерческого успеха из-за высокой стоимости, поскольку производство жидкого азота — энергоёмкий процесс.

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Куриный помёт

В 70-х гг. в Великобритании изобретатель и фермер Гарольд Бейт переоборудовал автомобиль Hillman 1953 года выпуска для работы на метане, вырабатываемом из куриного помёта. В результате сбраживания органических отходов образуется метан, который можно использовать для двигателей внутреннего сгорания.

Помимо того, что процесс преобразования куриного помёта в биогаз является экологически чистым источником энергии, Бейту удалось сократить количество выбросов от автомобиля. Он утверждал, что его Hillman, работающий на метане, чище, плавнее и мощнее, чем автомобиль на бензине.

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Солнечная энергия

Автомобили на солнечных батареях получают энергию непосредственно от солнца. Они используют фотоэлектрические элементы для преобразования солнечного света в электричество. Это считается идеальной устойчивой энергией. Потому что машины на солнечных батареях не производят никаких выбросов в атмосферу и полагаются на возобновляемые ресурсы. Кроме времени, когда солнце не светит.

Пока «солнечные» автомобили ещё не стали массовым явлением. Хотя студенты Эйндховенского технологического университета создали кроссовер Stella Terra на солнечных батареях.

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Пар

Паровые автомобили были одними из самых ранних транспортных средств, они появились в конце 19 века. Современные машины получают двигатели внутреннего сгорания. А в те времена — двигатели внутреннего сгорания. Вода в них нагревалась, образовывался пар, который приводил двигатель в движение.

Паровые двигатели были значительной инновацией для своего времени. Самым известным примером можно назвать компанию Stanley Motor Carriage, которая производила паровые автомобили в начале 1900-х годов.