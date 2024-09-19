Перечислены недорогие полноприводные иномарки, доступные россиянам

Quto составил подборку доступных полноприводных автомобилей. Российский рынок оказался наполнен самыми разнообразными моделями. Так что всместо «Нивы», «Патриота» и «Соболя» можно приобрести иномарку. Правда, как выяснила редакция Quto, бюджет такой покупки будет немаленьким — от 2,5 до 3 миллионов рублей.

© Quto.ru

Haval Jolion — 190 мм

Самый доступный вариант — это обновлённый Haval Jolion со 150-сильным полуторалитровым турбомотором и 7-ступенчатым преселективным «роботом», который можно приобрести за 2 449 000 ₽. Его дорожный просвет — 190 мм.

В комплектации Elite есть шесть подушек безопасности, светодиодные фары, полный комплект обогревов, электропривод ручника, задний парктроник, камера заднего вида и 18-дюймовые колеса. Приятный бонус — телематика Haval Connection.

© «АмберТрак»

«АмберТрак Work» — 190 мм

Ещё один «полумифический зверь», который теоретически можно приобрести, заплатив всего 2 599 000 ₽, — китайский «АмберТрак Work» калининградской сборки. В девичестве модель представляет собой рамный пикап JMC Yuhu.

128-сильный турбодизель объёмом 2,5 литра, механическая коробка передач и жёстко подключаемый полный привод типа «парт-тайм». Набор оборудования крайне скромный, но зато цена — весьма привлекательная.

© Hyundai

Solaris HC — 190 мм

Бывший Hyundai Solaris теперь продаётся под именем Solaris HC. Теоретически приобрести такой вседорожник реально за 2 615 000 ₽, но практическое выполнение задачи намного сложнение: у дилеров много седанов Solaris HS, но мало кроссоверов HC.

Полноприводный автомобиль оснащается 6-ступенчатой механической коробкой и простым атмосферником — при объёме 1,6 литра мотор выдаёт 121 лошадиную силу. Кстати, в начальной версии Classic почти ничего нет...

© Haval

Haval F7 — 190 мм

Кандидат из серии «успейте купить»: в продаже появился более дорогой Haval F7 второго поколения, но дилеры продолжают распродавать машины первой генерации. С полным приводом такой вседорожник реально приобрести за 2 649 000 ₽.

Сочетание агрегатов типично для марки Haval — это 150-сильный полуторалитровый турбомотор и 7-ступенчатый преселективный «робот». Но, что касается оснащения, то младший Jolion будет упакован заметно богаче.

© Sollers

Sollers ST6

Это китайский пикап JAC T6, которыей после локализации сменил название на Sollers ST6. Сначала модель предлагали только со 136-сильным двухлитровым турбодизелем, но затем появилось исполнение и с бензиновым 176-сильным мотором.

Рамная машина владивостокской сборки сейчас стоит чуть дешевле, чем «паркетник» Haval F7, — 2 625 000 ₽. И это гуманный ценник за рамный везделаз, где есть полный привод типа «парт-тайм» (с жёстким подключением передней оси).