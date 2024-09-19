Перечислены недорогие полноприводные иномарки, доступные россиянам

Кроме «Нивы»: недорогие полноприводные иномарки, доступные россиянам
Quto составил подборку доступных полноприводных автомобилей. Российский рынок оказался наполнен самыми разнообразными моделями. Так что всместо «Нивы», «Патриота» и «Соболя» можно приобрести иномарку. Правда, как выяснила редакция Quto, бюджет такой покупки будет немаленьким — от 2,5 до 3 миллионов рублей.
Haval Jolion — 190 мм
Самый доступный вариант — это обновлённый Haval Jolion со 150-сильным полуторалитровым турбомотором и 7-ступенчатым преселективным «роботом», который можно приобрести за 2 449 000 ₽. Его дорожный просвет — 190 мм.
В комплектации Elite есть шесть подушек безопасности, светодиодные фары, полный комплект обогревов, электропривод ручника, задний парктроник, камера заднего вида и 18-дюймовые колеса. Приятный бонус — телематика Haval Connection.
«АмберТрак Work» — 190 мм
Ещё один «полумифический зверь», который теоретически можно приобрести, заплатив всего 2 599 000 ₽, — китайский «АмберТрак Work» калининградской сборки. В девичестве модель представляет собой рамный пикап JMC Yuhu.
128-сильный турбодизель объёмом 2,5 литра, механическая коробка передач и жёстко подключаемый полный привод типа «парт-тайм». Набор оборудования крайне скромный, но зато цена — весьма привлекательная.
Solaris HC — 190 мм
Бывший Hyundai Solaris теперь продаётся под именем Solaris HC. Теоретически приобрести такой вседорожник реально за 2 615 000 ₽, но практическое выполнение задачи намного сложнение: у дилеров много седанов Solaris HS, но мало кроссоверов HC.
Полноприводный автомобиль оснащается 6-ступенчатой механической коробкой и простым атмосферником — при объёме 1,6 литра мотор выдаёт 121 лошадиную силу. Кстати, в начальной версии Classic почти ничего нет...
Haval F7 — 190 мм
Кандидат из серии «успейте купить»: в продаже появился более дорогой Haval F7 второго поколения, но дилеры продолжают распродавать машины первой генерации. С полным приводом такой вседорожник реально приобрести за 2 649 000 ₽.
Сочетание агрегатов типично для марки Haval — это 150-сильный полуторалитровый турбомотор и 7-ступенчатый преселективный «робот». Но, что касается оснащения, то младший Jolion будет упакован заметно богаче.
Sollers ST6
Это китайский пикап JAC T6, которыей после локализации сменил название на Sollers ST6. Сначала модель предлагали только со 136-сильным двухлитровым турбодизелем, но затем появилось исполнение и с бензиновым 176-сильным мотором.
Рамная машина владивостокской сборки сейчас стоит чуть дешевле, чем «паркетник» Haval F7, — 2 625 000 ₽. И это гуманный ценник за рамный везделаз, где есть полный привод типа «парт-тайм» (с жёстким подключением передней оси).