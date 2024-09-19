Кроссовер DFSK ix7 подешевел в России на 700 тысяч рублей

Китайская компания Dongfeng объявила о специальной цене на новую ограниченную партию кроссоверов DFSK ix7. Об этом сообщает пресс-служба бренда. "С середины сентября этого года кроссовер DFSK ix7 доступен в салонах официальных дилеров бренда по новой привлекательной цене - 3,59 млн рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что также покупателю предоставляется скидка в размере 300 тыс. рублей. С ней автомобиль продается по цене от 3,29 млн рублей. До снижения цены DFSK ix7 стоил 3,99 млн рублей. Таким образом, машина подешевела на 700 тыс. рублей. Китайский кроссовер Jaecoo J6 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). В Китае эта модель известна как Chery iCar 03. Длина автомобиля составляет 4406 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет - 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове. В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 279 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км. Автомобиль Chery iCar 03 под названием Jaecoo J6 может появиться на российском рынке в 2025 году.