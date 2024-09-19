Какие изменения можно внести в полис ОСАГО и как это сделать

После покупки страхового полиса у владельца может что-то измениться. Например, женщина-водитель вышла замуж и взяла фамилию мужа или собственник переехал и сменил адрес регистрации. Можно ли внести изменения в полис ОСАГО и как это сделать, выясняем в материале.

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Можно ли внести изменения в полис ОСАГО

Согласно п. 8 ст. 15 ФЗ «Об ОСАГО», в течение действия страхового соглашения автомобилисты обязаны оповещать страховщиков об изменении данных, предоставленных при заключении договора страхования. Таким образом, менять информацию в полисе можно.

Какие изменения можно внести в полис ОСАГО

В ОСАГО можно поменять следующие сведения:

список лиц, допущенных к управлению автомобилем и внесенных в полис;фамилия, имя, отчество собственника, страхователя или водителей;место прописки страхователя или владельца авто;данные паспорта, водительских прав, СТС или ПТС после их замены;госномер машины;период страхования;сведения о прицепе, если владелец хочет начать/прекратить использовать его вместе с машиной;опечатки и ошибки.

Внесение изменений в ОСАГО запрещается в следующих случаях:

Собственник сменил машину и хочет переписать на нее действующую страховку. Сначала нужно расторгнуть действующее соглашение, а после – заключить новый договор страхования на приобретенное авто.Автовладелец хочет оформить ОСАГО на другого человека (изменить страхователя), например, после продажи машины. Можно расширить перечень лиц, допущенных к вождению авто, или оформить неограниченное ОСАГО, но изменить страхователя нельзя.

Если страховая компания отказывается внести изменения в ОСАГО, ее действия приравниваются к нарушению закона. Владельцу автомобиля нужно сообщить об этом РСА или Центробанку.

Кто может внести изменения в полис ОСАГО

Внести изменения в полис ОСАГО может владелец страховки или его представитель по доверенности. Допускается простая письменная форма доверенности, заверять ее у нотариуса необязательно (если страхователю не выплачивается страховая премия). Скорректировать сведения может только страховщик.

Как внести изменения в действующий полис ОСАГО

Чтобы скорректировать информацию в действующей страховке ОСАГО, водителю нужно выполнить три шага.

Шаг 1. Обратиться в офис страховщика

Чтобы изменить данные в ОСАГО, страхователю необходимо обратиться в свою страховую компанию.

При себе нужно иметь следующие документы:

гражданский паспорт;документ, подтверждающий изменение данных (например, если изменилась фамилия после выхода замуж, нужно предъявить свидетельство о браке);полис, в который планируется внести правки;доверенность (если за внесением изменений обращается представитель страхователя).

В офисе страхователю предложат заполнить заявление на внесение изменений в полис ОСАГО. Бланк выдадут сотрудники страховой.

Шаг 2. Предоставить к осмотру автомобиль

В законе прописано, что автовладельцы должны предоставлять авто к осмотру по требованию страховщика. Но для внесения корректировок в полис страховщики не всегда это требуют.

Шаг 3. Получить полис с обновленными данными

Страховщик может зафиксировать изменения на старом бланке либо оформить новый полис. Если правки будут вносить в старую страховку, новые сведения укажут на обороте в «Особых отметках». Там же будут указаны дата и время внесения изменений и данные специалиста, который их вписал. Если оформляется новый полис, в «Особых отметках» укажут номер изначального страхового соглашения.

По завершении процедуры страховщик скорректирует сведения о полисе в своей базе и базе РСА.

Как внести изменения в электронный полис ОСАГО

Внести изменения в полис ОСАГО онлайн можно через приложение или личный кабинет на портале страховой компании.

Изменение полиса ОСАГО онлайн производится так:

Сначала следует авторизоваться на сайте или в приложении страховщика.Затем найти в личном кабинете действующий страховой полис и внести корректировки.После этого загрузить скан-копии документов, подтверждающих изменение данных.

В ч. 8 ст. 15 ФЗ «Об ОСАГО» говорится, что поправки в страховку вносятся по письменному заявлению страхователя. Поэтому перед тем, как внести изменения в страховой полис ОСАГО, желательно позвонить страховщику и узнать, как это сделать. Зачастую требуется личное обращение в офис.

Когда начнут действовать изменения в полисе

Срок начала действия изменений зависит от того, нужна ли доплата за внесение изменений в ОСАГО.

Если дополнительная оплата не требуется, ОСАГО станет действительным уже со следующего дня.Если доплата необходима, полис заработает на следующий день после внесения оплаты.

В течение одной рабочей недели страховщик должен внести скорректированный ОСАГО в базу РСА.

Сколько стоит внести изменения в полис ОСАГО

Если изменился госномер автомобиля, личные данные страхователя, данные водительских прав, СТС или ПТС, корректировки вносятся бесплатно. В остальных случаях, производится перерасчет.

Если изменение данных повысит страховые риски, владельцу полиса придется доплатить. Например, если в ОСАГО вписывают водителя с небольшим стажем или высоким коэффициентом аварийности (КБМ). Сумма в каждом случае рассчитывается индивидуально.

Если страхователь исключает из списка лиц, допущенных к управлению, водителя с высоким КБМ или маленьким стажем вождения, страховая сделает перерасчет стоимости ОСАГО и перечислит средства на карту банка, через который покупался полис.

Что будет, если не внести изменения в ОСАГО

Последствия зависят от важности невнесенных данных. Если они не влияют на стоимость ОСАГО, последствий для владельца полиса не будет. Если же при внесении данных авто были допущены ошибки, например, занижена мощность мотора, страхователя ждут серьезные неприятности. Страховщик может в одностороннем порядке расторгнуть договор или потребовать регресс в случае ДТП.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли поменять владельца в полисе ОСАГО?

Нет, нельзя. Страхователь, подписавший соглашение со страховщиком, остается неизменным до конца срока либо расторжения договора.

Как внести новые данные в полис ОСАГО при смене прав?

Если данные в правах водителя, записанного в полис, поменялись, страхователь может сам принести удостоверение страховщику – присутствие водителя необязательно.

Если полис электронный, нужно войти в свой аккаунт на сайте или в приложении страховщика, найти полис в реестре, внести корректировки и приложить скан-копии документа, доказывающего изменения. Но сначала нужно уточнить у страховщика, допускается ли внесение изменений в ОСАГО онлайн. Возможно, нужно обращаться в офис.

Можно ли в действующем полисе ОСАГО изменить автомобиль?

Нет, нельзя. Полис закреплен за конкретной машиной. Если изменить в страховке авто, данные будут разниться с базой РСА.

Если владелец продаст автомобиль до окончания договора страхования, он может расторгнуть соглашение и вернуть деньги за неиспользованный период по ОСАГО либо записать нового хозяина авто в страховку.

Почему за изменение данных в ОСАГО необходимо доплачивать?

Внесение изменений требует доплаты, если правки отражаются на страховых рисках или цене ОСАГО. Например, если владелец полиса вписывает или выписывает из списка лиц, допущенных к управлению, водителя с маленьким водительским стажем или высоким КБМ. Если полис после корректировок подорожал, страхователь доплачивает, а если подешевел, – получает возврат средств от страховой.