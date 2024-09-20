Возраст имеет значение. Какие машины покупают водители разных поколений

Как водители разных поколений выбирают автомобили. Американская компания Insurify провела исследование и выяснила, какие автомобили и типы кузовов предпочитают водители разных поколений. Несмотря на пик популярности кроссоверов и внедорожников во всём мире, молодые автомобилисты чаще приобретают седаны, а не SUV. Оказалось, что при выборе автомобиля возраст автомобилиста играет важную роль. Это напрямую связано с образом жизни. Например, наличие маленьких детей, тесно связано с определённой возрастной группой автомобилистов. И как следствие, с выбором машины.

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Бэби-бумеры (родившиеся с 1946 по 1964 год) выбирают пикапы

Поколение бэби-бумеров покупает самые разнообразные варианты. Ни одно другое поколение не обладает такими разными вкусами. В США чаще всего предпочтение отдаётся пикапу Ford F-Series. Но остальной список самых популярных моделей для водителей в этом возрасте состоит в основном из седанов. Например, Toyota Camry и Honda Accord. Есть ещё пикап Chevrolet Silverado и внедорожники Nissan Rogue, Ford Escape и Honda CR-V. И как это ни странно, но именно старшее поколение автомобилистов чаще других покупают внедорожники.

Старшее поколение не очень заботит экология, поэтому они могут себе позволить выбрать мощные машины. Согласно опросу Pew Research, проведённому в 2023 году, 85% американцев в возрасте от 18 до 29 лет считают, что в будущем им придётся жертвовать своей повседневной жизнью из-за изменения климата. В возрастной группе 65+ эта цифра составляет всего 6%.

Бэби-бумеры из США по-прежнему отдают предпочтение американским маркам при выборе машины. Они выросли в то время, когда местные марки считались самыми надёжными и доступными. Когда представителей поколения спрашивают о выборе автомобиля, Ford выбирают почти 13% из них. Но склонность бэби-бумеров к американским брендам и автомобилям американской сборки не находит отражения в предпочтениях молодых водителей.

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Поколение X (1965−1980 гг.) и миллениалы (1981−2000 гг.)

Именно на этот возраст приходятся автомобилисты с детьми. Поэтому представители поколения X и миллениалы чаще используют автомобиль в качестве семейного средства передвижения. Это напрямую сказывается на выборе марки и модели. Нужны вместительные, надёжные и комфортные машины.

В рейтинге популярности у миллениалов — седан Honda Accord. Фаворитом среди поколения X стал Ford F-Series. Одинаковый спрос у двух возрастных поколений оказался на пикап Chevrolet Silverado.

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Поколение Z (1995−2010) реже покупают машины

По статистике представители поколения Z вообще реже покупают машины. Причём не только реже, чем другие возрастные группы, но и реже, чем предыдущие поколения в том же возрасте. А те, кто всё-таки садится за руль, противятся тотальному доминированию кроссоверов. Исследование показало, что любимая модель зумеров — Honda Civic. Ещё популярными стали седаны Toyota Corolla, Nissan Altima и Hyundai Elantra.

Современные водители покупают более экономичные машины, чем их бабушки и дедушки. С тех пор как поколение Z село за руль, топливо начало дорожать. Поэтому их выбор в том числе связан с экономией. И на передний план выходят гибридные автомобили.

Кроме того, у поколения Z выше страховка. С этим тоже связан выбор простых моделей без запредельной мощности. Молодые водители пока не могут себе позволить дорогостоящий ремонт быстрого и дорогостоящего автомобиля, поэтому выбирают что-то типа простого Honda Civic.

При этом молодым водителям важны гаджеты в салоне. Владелец одного автосалона в Калифорнии отметил, что самыми востребованными опциями у зумеров стали системы помощи при парковке, развлекательные пакеты и камеры заднего вида.