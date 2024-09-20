На фоне решения властей России о существенном повышении утилизационного сбора с 1 октября, что повлечет за собой и рост цен на иномарки, эффективным решением для экономии средств при покупке нового авто станет заказ машины из-за рубежа на физическое лицо. News.ru

Отмечается, что следует заказывать доставку автомобиля из-за рубежа на физическое лицо, причем без перепродажи в течение года. В этом случае доплатить придется только 3,4 тысячи рублей. Любой другой способ подразумевает уплату полного утильсбора, а он менее чем через две недели будет составлять, по оценкам участников рынка, от 150 тысяч до 2,3 миллиона рублей. Lenta.ru

При покупке автомобиля за границей в интересах частного заказчика, сервис фактически выступает исполнителем заказа, а не просто перевозчиком. Таким образом, если транспортное средство предназначено лично для владельца, минимальный сбор является законным. Газета.Ru