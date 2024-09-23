Эволюция мультимедийных систем в автомобилях

В современных автомобилях экран информационно-развлекательной системы занимает центральное место в салоне. В него перенесли уже все настройки, кроме педалей, коробки и рулевого управления: климат-контроль, подогрев сидений, навигация, музыка, управление зеркалами. Но так было не всегда. Автомобили постепенно оснащались множеством отдельных функций, связанных с мультимедиа, коммуникацией и навигацией, прежде чем все эти они объединились в единое устройство.

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Виниловый проигрыватель и радио

Первая форма этой технологии в автомобиле появилась в 1930-х годах. Самые ранние устройства работали только в диапазоне AM и были очень дорогими. Примерно два десятилетия спустя на рынке появилось FM-радио.

Ещё до появления кассет в машинах водители слушали виниловые пластинки за рулём. В 1956 году виниловый проигрыватель впервые появился в автомобиле. Это был Chrysler. Устройство называлось Highway Hi-Fi. За разработку проигрывателя и выпуск пластинок отвечала американская компания CBS. Специально для машин был придуман особый, уменьшенный формат винила.

Они медленнее вращались, а на саму пластинку помещалось вдвое больше музыки — до 90 минут. Они были почти в два раза меньше по размеру, но почти вдвое тяжелее. На неровностях игла соскакивала, и её приходилось поправлять, чтоб продолжать слушать музыку. Поэтому такая мультимедиа продержалась недолго — всего три года с 1956 по 1959 гг.

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Автомобильный телефон

Первый пример автомобильного телефона появился на удивление рано, в 1946 году. Систему показала компанией Motorola. Автомобиль подключался к стационарной телефонной сети через радиотехнологии.

Это было революционно. Но вся система весила около 36 кг, это слишком громоздко для машины. Кроме того, ожидание соединения было очень долгим, поскольку одновременно сеть могла обслуживать только три вызова. И водитель вынужден был ждать соединения, пока беседу не закончит другой водитель, подключённый к той же телефонной сети.

Технология автомобильных телефонов полноценно распространилась только в 80-х гг. Но даже тогда мало кто предпочитал устанавливать эту опцию в своем автомобиле. Они были нужны только высокопоставленным руководителям, которые работали в дороге. Расцвет этой технологии оказался недолгим. В середине 1990-х годов персональные мобильные телефоны начали вытеснять автомобильные.

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Первый сенсорный экран

Первым в истории автомобилем с сенсорным экраном был Buick Riviera 1986 г. Он издавал звуковой сигнал при каждом прикосновении к нему. Технология продержалась на рынке всего 4 года. Он слишком отвлекал внимание водителя от дороги. Эта проблема появилась одновременно с появлением сенсорных экранов. И она до сих пор не решена.

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Рождение информационно-развлекательной индустрии

Единую систему, которая сочетала в себе множество функций, назвали информационно-развлекательной. Она показывала данные бортового компьютера, навигации, управляла музыкой. Одной из первой марок, кто внедрил систему в свои машины, стал BMW. Это было в 2001 году. Другие автопроизводители вскоре последовали этому примеру, причем каждая компания создала собственную операционную систему для своих автомобилей.

Bluetooth и начало мобильной телефонной связи

Первым брендом, предложившим возможность подключения телефона по Bluetooth в своих автомобилях, стал Chrysler. Он внедрил Bluetooth в 2000-м году. За ним последовали другие автопроизводители. К 2010-му году эта технология была уже достаточно распространена. Технология до сих пор существует и используется для более сложных систем подключения мобильных телефонов, например, Apple CarPlay и Android Auto.

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Что будет дальше

По мере развития технологий, информационно-развлекательные системы становились всё более простыми в использовании и интуитивно понятными. Но им ещё предстоит долгий путь. В 2024 году компания J.D. Power опубликовала результаты американского исследования, в котором изучалась удовлетворенность автовладельцев своими машинами. Мультимедийные системы оказались одной из главных болевых точек. Водители считают, что экраны слишком сложны, функционируют нестабильно и сенсорное управление не может заменить физические элементы управления. Поэтому автопроизводителям ещё предстоит внести улучшения, чтобы сделать работу с информационно-развлекательной системой более простой и понятной.