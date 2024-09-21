На «Автоторе» сравнили качество новых «китайцев» с Kia и Hyundai

Внештатный автор портала Drom.ru попытался устроиться на российский завод и побеседовал со специалистами на разных участках конвейера. Сотрудники признали: требования к качеству продукции у новых партнёров сильно занижены по сравнению с теми стандартами, к которым привыкли на «Автоторе», собирая немецкие (BMW) и корейские (Kia, Hyundai) модели.

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Подготовка китайских моделей к российским реалиям вызывает опасения: всё дело в качестве и толщине металла. Некоторые узлы, которые устанавливают на новые автомобили, сразу покрыты поверхностной ржавчиной: очевидцу попалась потерявшая товарный вид ступица в сборе. Больше недостатков у недавно прописавшихся в Калининграде кроссоверов SWM G05 Pro: у половины собранных машин проблемы с трансмиссией.

В настоящий момент «Автотор» собирает автомобили Jetour, Kaiyi, BAIC и SWM крупноузловым методом. Однако в планах углублённая локализация и производство со сваркой и окраской кузовов. Показательно, что автомобили SWM наряду с JAC оказались в самом низу внутрикитайского рейтинга качества автомобилей. При этом эксперты из Поднебесной посчитали, что качество Jetour выше среднего.

Производственный план «Автотора» на 2024 год в начале лета пришлось сократить почти вдвое — с изначальных 130 тысяч машин до 70 тысяч экземпляров. При этом в регионе намерены расширять линейку выпускаемых автомобилей, хотя врио губернатора не назвал предполагаемых новых партнёров.